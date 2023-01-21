土豆:歐洲當前市場供不應求

RFI原材 / 糧食供應

土豆（pomme de terre）中文也被譯作馬鈴薯。法國是這種糧食作物的全球第一大出口國。在歐洲，鑒於薯條(frite)和炸薯片(chips)生產商看好市場前景，增加投資。這也帶來對土豆需求的增加，但同樣也造成市場供應緊張。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周發布上網的最新內容之一。由於生產成本暴漲，歐洲馬鈴薯種植者原本就已壓力大增，如今則面臨一個挑戰。

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本台法廣（RFI）法文網2023年01月16日星期一在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出記者Marie-Pierre Olphand的報道。薯條(frite)和炸薯片(chips)的生產業者不斷增大對歐洲的投資，帶來對馬鈴薯需求的增長。為了滿足歐洲工業的需求，未來兩年對馬鈴薯的需求量會每年增加100多萬噸。當前形勢對這種農產品的種植者帶來挑戰。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[La pomme de terre européenne sous pression]。換做中文可被譯作：[歐洲土豆有壓力 ]。下面是簡介以供分享。

- 歐洲土豆因食品加工業之需出現供應緊張 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道介紹說，在歐洲，2024年前不僅將有新的薯條(frite)和炸薯片(chips)生產工廠要落成，還有一些老工廠擴增新的生產線。這些新產能都需要生產原料。加上歐洲之外的需求，對馬鈴薯的需要只會增加。就此，荷蘭馬鈴薯供應商Nedato表示，這一造成下一季度的合同價格出現波動。

RFI Image Archive / Matières Premières : la pomme de terre européenne sous pression. La France est le premier exportateur mondial de pommes de terre. (illustration) Getty Images - Â© Rolland Paillat / RFI Image Archive

在此大背景下，法蘭西馬鈴薯種植者全國聯盟（UNPT-Union Nationale des producteurs de Pommes de Terre）提醒當局注意，2022年的法國產量已下跌了12%，如今必須滿足需求，保持種植面積和收益。而農業生產者不僅其成本增加了30%，還面臨缺水問題。在經歷了上一個夏季的乾旱之後，灌溉確實成了一種後顧之憂。

- 法國尋求維持全球土豆出口第一大國地位 -

薯條(frite)和炸薯片(chips)產業需求大增，將可能會打亂原先的土地用途。因為，種植新鮮馬鈴薯的要求很高。而當前的合同價格對某些種植者而言具有吸引力。但暫不論種植的產品品質，2023年的能源挑戰依舊。本錢已翻了4倍到5倍。而土豆的種植，溫度要求是在4度到8度之間。

RFI Image / Agriculture : la pomme de terre est un aliment de base dans de nombreux pays, dont la France. Sa tubercule est entreposée entre 4 et 8 degrés. Ici, Pomme de terre pourpre. (illustration) RFI - Danielle Birck

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，在經歷了一個不正常的2022年之後，土豆種植者們等待在價格上更加有利可圖。按照他們的說法，這只是為了能夠繼續生產。對法國而言，關鍵還要保持住全球土豆出口第一大國的地位。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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