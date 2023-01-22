非洲:2023年經濟增長預估4%

RFI非洲 /經濟展望

非洲2023年全年整體經濟增長有望穩定在4%左右。這是非洲開發銀行（BAD）於本周對外發布的一種預測。不過，金融數據顯示，2022年非洲大陸的通貨膨脹也已創下新高，為13.8%。

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據本台RFI法文網報道，非洲開發銀行（BAD）本周發布了一份題為[非洲宏觀經濟強力與展望]（Performance et perspectives macroéconomiques de l’Afrique）的報告，強調非洲大陸的彈性，鼓勵投資基礎設施和社會項目。

- 非洲2023年經濟增長應可保持穩定 -

本台法廣RFI通訊員比內塔（Bineta Diagne）2023年01月21日星期六發自阿比讓（Abidjan）的消息首先以設問形式報道說，對非洲大陸而言，今年的經濟增長預測如何？受烏克蘭戰爭和Covid-19疫情影響，如果說非洲經濟在2022年出現放緩，那2023年的經濟增長則應保持穩定。這是非洲開發銀行（BAD）的分析。

RFI Image Archive / Afrique : dans son rapport intitulé « Performance et perspectives macroéconomiques de l’Afrique » publié, jeudi 19 janvier 2023, BAD met l’accent sur la « résilience » du continent, tout en encourageant les investissements dans les infrastructures et les programmes sociaux. Ici, M. Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement (BAD). (illustration) AfDB / RFI Image Archive

非洲發展銀行（BAD）認為，2023年至2024年年度里，非洲經濟增長可以穩定在4%左右。但2022年的通貨膨脹創下新高，為13.8%。還有，這些統計數據的背後還隱藏了差異。津巴布韋的通貨膨脹率很高，從2021年的98.5%飆升至2022年的285%。總體而言，糧食和能源價格攀升，加劇了脆弱群體的不穩定，把近1500萬人推進極端貧困之列。

- 非洲經濟學家提議應加強非洲內通商 -

非洲開發銀行（BAD）建議採取大膽的措施，結合貨幣、稅收和結構性的政策。非洲開發銀行（BAD）的首席經濟學家認為，必須強化非洲區內的通商。非洲開發銀行（BAD）還鼓勵經濟決策人發展其自身的工業政策，以應對市場變化，同時制定社會保障方案。

RFI Image Archive / Afrique finance : le bâtiment de la BAD, la Banque africaine de développement, à Abidjan. (illustration) RFI / Matthieu Millecamps

據介紹，非洲開發銀行（BAD）是一家地區性國際開發銀行，總部位於科特迪瓦經濟中心阿比讓（Abidjan）。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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