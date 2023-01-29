剛果(布)禁出口原木以振就業

RFI採訪 / 非洲經濟

位於非洲中部的剛果共和國（Congo-Brazzaville）地處剛果盆地，這裡是僅次於亞馬孫河盆地的世界第二大熱帶雨林。為了保護就業，布拉柴維爾決定從2023年01月01日開始執行2000年出台的原木出口禁令。這是本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)在本周五上網的最新話題。剛果（布）負責林業經濟的女部長在接受本台法廣（RFI）通訊員採訪中表示，布拉柴維爾打算設立兩個專門致力於木材加工的經濟特區（ZES）以創造就業。

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本台法廣（RFI）網站於2023年01月27日星期五在法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)刊出剛果共和國首都通訊員羅伊西雅（Loïcia Martial）的採訪，介紹布拉柴維爾（Brazzaville）當局決定，從2023年01月01日開始執行2000年通過的一項原木出口禁令。為了創造就業，從今往後，原木必須在當地加工。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

這個採訪報道的法文原標題為：[Le Congo-Brazzaville met fin à l’exportation du bois en grume produit sur son territoire]。換作中文可譯作[剛果(布)終結其境內的原木出口]。下面是簡介以供分享。

- 剛果（布）當局對禁令開始執行感到滿意 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導首先介紹說，剛果共和國當局執行原木出口禁令的決定並非毫無後果。非政府組織自問布拉柴維爾當局是否已經做好了這樣的準備。該國負責林業經濟的女部長在其寬敞的部長辦公室里向本台法廣（RFI）通訊員表示，對這一禁令開始實施，感到滿意。

RFI Carte Archive / Congo Brazzaville : l'autorité entend créer deux zones économiques spéciales dédiées à la transformation du bois, à Ouesso au nord et à Pointe-Noire sur la côte Atlantique Sud. Ici, une carte indiquée Brazzaville, la capitale et la ville côtière de Pointe-Noire. (illustration) RFI / Emilie Camjusan

這位女部長坐在一張長沙發里。她說，剛果（布）的所有森林開發合作夥伴都至少已有15年到20年的歷史，有的甚至40年。當局現在希望他們理解，布拉柴維爾的政策方向是要推動原木在剛果境內加工。她特別提到了技術轉讓，而不是在外面加工。。剛果共和國現在想其原材料應是在國內加工。

- 剛果（布）當局打算要成立兩個經濟特區 -

這位女部長還解釋說，剛果（布）政府當前的改革有兩大意義：一是禁止原木出口，以推動在國內創建加工單位。二是分享產品，國家作為原木的所有者與管理林區的特許公司分享原木，納入設立在特別經濟區（ZES）內的購買中心或市場。分享的比率則仍有待確定。

RFI Image Archive / Congo - Brazzaville : le Congo entend créer deux zones économiques spéciales dédiées à la transformation du bois, à Ouesso au nord et à Pointe-Noire sur la côte Atlantique Sud. Ici, parmi les grands travaux réalisés à Ouesso, le siège de la Banque centrale des Etats d'Afrique centrale, l'avenue Marien Ngouabi ou encore l'aéroport Denis Sassou Nguesso.（illustration) RFI Image Archive

參照鄰國加蓬的經驗，剛果共和國打算成立兩個經濟特區，專門致力於木材加工。一處位於北部的韋索（Ouesso），另一處則是位於該國經濟中心，瀕臨南大西洋的黑角港（Pointe-Noire）。

RFI Image Archive / Congo Brazzaville : le port de Pointe-Noire est la principale porte de sortie du bois congolais. En 2022, 415 000 mètres cubes de grumes sont passés par là. Ici, une vue du Port Autonome de Pointe-Noire. (illustration) PAPN / RFI Image Archive

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道在最後部分提到，黑角港（Pointe-Noire）是剛果（布）木材出口的一個重要地點。黑角港港務局（PAPN -Port autonome de Pointe Noire）的總經理Séraphin Balhat表示，該港出口的原木數量在去年（2022年）達到了41萬5千立方米。此外，剛果共和國北部的原木是通過喀麥隆的杜阿拉港（Douala）出口。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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