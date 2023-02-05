醫學:非洲又發現神秘新疾病？

非洲社會 / 公共健康

西非國家科特迪瓦也被譯作象牙海岸。在該國中部地區距離布瓦凱（Bouaké）不到10公里的一座村莊發現了一種神秘的新疾病。已知有20人死亡，其中18人為年齡不到8歲的兒童，另兩名死者是婦女。此外，還有三十來名患者被送入醫院的急診室。所有患者都表現出了相同的癥狀。有消息說，部分人的死因可能有關除草劑。

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據本台法廣（RFI）法文網報導，在科特迪瓦中部布瓦凱（Bouaké）附近的Kpo-Kahankro村莊發現一種神秘疾病。自2022年12月份以來，已知有20人死亡，其中18名兒童。他們的死因目前還沒有解釋。依照科特迪瓦衛生部的描述，這是一種神秘的疾病，尤其會感染兒童。

RFI Carte Archive / Afrique : Côte d'ivoire. 存檔地圖 / 非洲國家：科特迪瓦，也被譯作象牙海岸。 RFI / Latifa Mouaoued

本台法廣（RFI）通訊員法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）於2023年02月04日星期六午夜前發自西非國家科特迪瓦經濟中心阿比讓（Abdjan）的消息說，90%的死者尚未成年。這18名兒童的年齡分別在1歲至8歲之間。他們的村莊距離布瓦凱（Bouaké）7公里。有兩名婦女也已去世。所有患者的癥狀相同：抽搐和上吐下瀉。另外還有三十來名同樣的患者，被布瓦凱大學附屬醫院 (CHU-Centre Hospitalier Universitaire ) 的急診室接收。

- 衛生當局表示情況已在控制中 -

科特迪瓦衛生部長於本周二曾前往醫院探訪。他表示，當前情況已在控制之中。官方還表示，傳染病學和流行病學的專家們，及醫療隊都已趕往發病地點，以期確定疫情病因。國立公共衛生研究院（INPH-Institut National de l’Hygiène Publique ）也展開了調查，目前尚未有結論。

RFI Image Archive / Côte d'ivoire : une «mystérieuse maladie» fauche 20 personnes dont 18 enfants près de Bouaké. Ici, une artère commerçante de Bouaké. (illustration) RFI/Pierre Pinto

- 部分患者死因有可能是除草劑 -

本台RFI法語通訊員在這一報導的最後部分里指出，較知情的消息人士透露，多宗死亡案例的肇因可能是除草劑。科特迪瓦衛生部有可能會在下周三就此向媒體做通報。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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