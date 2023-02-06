天主教宗方濟各宣布將訪法國

非洲宗教 / 天主教會

RFI Image / VATICAN: Pape François a terminé le dimanche 05/02/2023 son pèlerinage œcuménique pour la paix en Afrique. (illustration) 梵蒂岡：教宗於2023年02月05日星期天結束對非洲的普世和平朝聖之旅。

梵蒂岡天主教教宗方濟各（Pape François / Papa Francisco）周日結束對非洲的和平之旅。他在返航專機上宣布將在2023年年內赴法國馬賽訪問。在南蘇丹，該國獨立智庫的一名專家接受了本台法廣（RFI）在朱巴特派記者的採訪。

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梵蒂岡天主教廷第266任教宗方濟各（Pape François / Papa Francisco）在結束對非洲的普世和平朝聖之旅（pèlerinage oecuménique pour la paix）後，已於星期天（2023年02月05日）返回羅馬。

- 天主教教宗方濟各宣布將訪問法國馬賽 -

據法蘭西24小時頻道（France 24）的最新報導，在自南蘇丹首都朱巴（Juba）返回的空客（Airbus）專機上，方濟各教宗召開了一次新聞發布會，宣布將在2023年的下半年訪問法國南部城市馬賽。

RFI Image Archive / Afrique : Juba, capitale du Soudan du Sud, à l'occasion de la visite du pape François entre le 3 et le 5 février 2023. (illustration) © Irmã Elisabete Almendra / RFI Image Archive

羅馬教廷方面的消息說，對法國馬賽的訪問行程的日期預計將在2023年09月23日星期六前後。

- 南蘇丹智庫學者接受本台特派記者採訪 -

在教宗於昨天2023年02月05日星期天離開非洲之前，本台法廣（RFI）特派記者弗洛朗絲（Florence Miettaux）自南蘇丹首都朱巴（Juba）發回了許多採訪錄音片段。

RFI Image / Afrique : le pape François a martelé son appel à la paix et à la réconciliation, , il ne s’agit pas d’attendre passivement «une intervention divine». Ici, au Stade des Martyrs à Kinshasa, en RDC, environ 65 000 jeunes accueillent le message de paix du pape François. le jeudi 02 février 2023. (illustration) © Véronique Gaymard/RFI

其中，南蘇丹的獨立智庫蘇德研究所（Sudd Institute）的創始人喬克（Jok Madut Jok）在採訪中解釋說，天主教宗在非洲呼籲和平，呼籲和解，不是指被動地等待神的干預。他覺得，宗教首腦們邀請南蘇丹民眾做出行動。他建議教會要面向民眾，反對戰爭，幫助人們應對當前政治和經濟局面。教會應該為民眾的聲音被聽到創造條件。

- 86歲高齡的教宗還有其它和平之旅計畫 -

法蘭西24小時頻道（France 24）的報導還說，86歲高齡的教宗方濟各（Pape François / Papa Francisco）周日在其自非洲返回的專機上提到，在法國馬賽之後，他還有計畫要走訪蒙古、烏克蘭首都基輔、俄羅斯首都莫斯科。明年2024年則預計將前往印度。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~.Fin.~

RFI - 天主教教宗方濟各完成在非洲的普世和平朝聖之旅後宣布，計畫2023年9月訪問法國馬賽

SOUDAN DU SUD _Enrobé Demande de production 2023.02.06 Nicolas Desk 1 midi Afrique fin de la visite du Pape avec un extrait C02 尼古拉