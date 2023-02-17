塞內加爾2023達喀爾音樂展

法語世界 / N°019

聽友和網友們，大家好！今天是2023年02月17日星期五。歡迎您進入法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]（Cultures Francophonie）專欄。本集節目介紹2023年第四屆達喀爾音樂展（4ème Edition DMX - DAKAR MUSIC EXPO 2023）在法語圈國家塞內加爾首都圓滿閉幕，由尼古拉翻譯和編播。

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做為一個音樂節，一次音樂盛會，2023年第四屆達喀爾音樂展（4ème DMX)自2023年02月09日開幕到02月11日結束，為期三天。地點是在達喀爾的塞內加爾法國文化中心（l’Institut Français du Sénégal à Dakar）。今年的主題為“音樂產業的數字化”（LA DIGITALISATION DE L’INDUSTRIE MUSICALE），得到歐非兩地眾多文化單位與媒體機構的支持。

- 塞內加爾是法語圈內的重要成員之一 -

瀕臨大西洋的塞內加爾共和國，地處非洲最西端。其在獨立後的首任總統兼詩人和作家桑戈爾（Léopold Sédar Senghor 1906-2001）生前被認為是促成法語圈機構誕生的重要推手之一。塞內加爾的官方語言是法語。據法語國家和地區國際組織（OIF）的數據，塞內加爾是這一組織的創始國之一，現有460多萬會使用法語的民眾，占國民人口比率的26%。

RFI Image / Sénégal: Institut Français de Dakar. 塞內加爾：達喀爾法國文化中心。 Christophe Carmarans / RFI

本台法廣（RFI）塞內加爾通訊員Charlotte Idrac於02月09日上周四自第四屆達喀爾音樂展（4e DMX)開幕當天發回現場採訪報道。在達喀爾法國文化中心（l’Institut Français à Dakar），法國國際廣播電台是本屆這一致力於音樂產業國際會展的贊助方之一。目標是要推動塞內加爾，乃至非洲藝術家的專業化。

- 法國支持第四屆DMX達喀爾音樂展覽 -

2023年第四屆達喀爾音樂展（4e DMX)上的旋律充滿着熱情和激情、富有節奏感。本台法廣記者遇見了於去年第三屆活動時展露出才華的兩名女歌手。她們在接受採訪時說，2022年參加上一屆達喀爾音樂展（DMX)，為她們贏得了一次歐洲巡迴演出。那也是她們的首次，得以積累到豐富的經驗。這兩名女歌手還表示，塞內加爾擁有眾多才華橫溢的藝術家，但很遺憾，缺不為人知。

Alesh sur la scène du DMX, 2023. © RFI/Valérie Passelègue

2023年第四屆達喀爾音樂展（4ème Edition DMX - DAKAR MUSIC EXPO 2023）得到歐非兩地眾多文化機構的支持。除本台法廣（RFI）和塞內加爾的未來媒體集團（GFM-Groupe Futurs Medias）等傳媒之外，還有歐盟國家文化協會（EUNIC-European Union National Institutes for Culture)、法國駐塞內加爾大使館、法國文化中心（Institut Français）、歌德學院（Goethe Institut）、塞內加爾文化部、塞內加爾石油公司（Petrosen）、達喀爾市政府以及索尼音樂（Sony Music）等等20來個知名機構。

- 塞內加爾藝術家經理人代表接受採訪 -

達喀爾音樂展（DMX - DAKAR MUSIC EXPO 2023）是一個聚會和交流的平台，圍繞着音樂市場、版權，還有保護西非的音樂資產。塞內加爾藝術家經紀人協會（AMAA）會長穆斯塔法（Moustapha）在接受採訪時表示：僅有才能並不足以。

RFI Image Archive / Monde francophone : DMX - 4e édition DAKAR MUSIC EXPO (9 au 11 février 2023) © Dr / RFI Image Archive

他說：“藝術家們通常比較孤單，他們獨自工作。這是需要糾正的一點。當你有一段音樂，需要一名更有經驗的人去作曲和改編。這會很複雜。因為，這個市場組織混亂。而這個會展就是人們之需，藝術家之需。”

- 2021和2022Prix Découverts RFI得主 -

在2023年第四屆達喀爾音樂展（4e DMX)期間，本台法廣（RFI）2022年新人發現獎（Prix Découverts）得主、馬里藝術家Black AD，預計與2021年新人發現獎（Prix Découverts）獲得者、剛果音樂家阿萊什（Alesh）一起登台。阿萊什屆時還會宣布，將開展一次非洲巡迴演出。

Alesh, lauréat du Prix Découvertes RFI 2021. © RFI

本台法廣音樂頻道（RFI-Musique）記者Valérie Passelègue在其採訪報導中說，達喀爾音樂展（DMX）負責人Doudou Sarr極其關注這一平台中的交流。那將有助於推進音樂和文化產業中藝術家的專業化。

Black AD, lauréate du Prix Découvertes RFI 2022. © RFI.

各位聽友、網友們，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第19個節目，介紹在塞內加爾首都舉辦的2023年第四屆達喀爾音樂展（4e DMX-DAKAR MUSIC EXPO 2023）。

Cultures francophonie 019 Nicolas 17-02-2023 [法語世界] N° 019 - 2023年第四屆達喀爾音樂展(DMX)

cultures francophonie 17-02-2023 [法語世界] Episode 019 - Sénégal : 4e DMX 尼古拉

感謝本台法廣RFI音像資料部(Service Sonothèque)同事的協助，及Souringa和Oscar的技術合作，謝謝您的收聽。我們下次節目再見。

~. Fin .~