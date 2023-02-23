法國想重振與肯尼亞經貿關係

非洲發展 / 基礎設施

法國外貿部長Olivier Becht正在非洲訪問。他於02月23日周四抵達坦桑尼亞。在此之前，他已訪問了肯尼亞，出席歐盟與肯尼亞經濟論壇。巴黎有意與內羅畢重啟貿易合作。

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綜合本台（RFI）近日的多則報道：法國外貿部長Olivier Becht於本周二（2023年02月21日）在內羅畢召開的歐盟與肯尼亞雙邊經濟論壇（Forum économique Kenya - Union Européenne）的會場邊，與該國總統威廉·魯托（Président William Ruto）舉行了會談。 如今，法國部長於02月23日周四來到坦桑尼亞，開始為期兩天的訪問。

RFI Image Archive / Kenya: la France veut relancer la coopération commerciale entre Nairobi et Paris. Ici, le ministre du Commerce extérieur, Olivier Becht, le 21 février 2023 à Nairobi (Kenya). EU Delegation - FELIX BOYD / RFI Image Archive

- 法國外貿部長正在東非國家訪問 -

據本台法廣（RFI）法文網2023年02月23日周四的報道，法國外貿部長本次訪問肯尼亞前夕，恰逢內羅畢當局批准法國大企業道達爾能源（TotalEnergies）在該國修建一條大管線的項目。

RFI Image Archive / Carte montrant le tracé du futur pipeline de TotalEnergies traversant l’Ouganda et la Tanzanie. (illustration) © eacop / RFI Image Archive

這個工程聯接位於烏干達西部阿爾貝湖（lac Albert）的礦床與坦桑尼亞的印度洋沿海，以便於國際貨物的運輸。這一項目此前曾引發眾多爭議。

- 法國出席歐盟與肯尼亞商業論壇 -

在肯尼亞首都內羅畢，本台法廣（RFI）通訊員弗洛朗絲（Florence Morice）2023年02月22日周三發回報道說，法國外貿部長是唯一親自出席歐盟與肯尼亞經濟論壇的歐洲國家部長。目標是要強化在該國的法國企業，尤其是要重啟兩個基礎設施項目。

- 肯尼亞在法國眼中重新受到重視 -

本台法廣（RFI）報導提到，法國現有130企業已進入肯尼亞。巴黎表示，可以做得更好。法國外貿部長說，肯尼亞經濟增漲強勁，正為其未來做投資。肯尼亞被認為是法國企業進入東非的門戶。法國希望加強的領域有：農業、衛生和體育基礎設施。兩國高層對話的話題包括建造一條從內羅畢至肯尼亞西部茂峰（Mau Summit）的高速公路。全長175公里。

RFI Carte / Le Kenya entre au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre non permanent pour 2 ans à compter du 01 janvier 2021. Ici, une carte du Kenya. (illustration) Carte / RFI

肯尼亞國家元首在一個月前2023年01月24日訪問巴黎時，曾要求法國總統重申這項在2019年簽署的協議文本。法方此後已提出了新建議。如今球在肯尼亞一方的手中。另一項正在討論中的基礎設施項目是內羅畢的一條地鐵線，目前暫時處於停頓中。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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