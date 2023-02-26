烏克蘭穀物預估2023年減產

RFI原材 / 俄烏戰爭

俄烏戰爭一周年之際，國際輿論紛紛於2023年02月24日本周五前後把報導集中到這一焦點話題。戰爭中的烏克蘭，2023年穀物產量趨勢如何？這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周末發布上網的最新話題。烏克蘭目前有廣大區域成為了戰場，農耕生產衰退，產量減少，這並不讓人感到意外。

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本台法廣（RFI）法文網2023年02月24日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的報道。烏克蘭下一個收成季里的小麥和玉米產量，預估將不如已經結束了的上一個收成季。但這並不等於說必將會對非洲的供應造成嚴重後果。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Céréales d'Ukraine: une nouvelle baisse de production attendue en 2023]。換做中文可被譯作：[烏克蘭穀物:2023年預估會有新的減產]。下面是簡介以供分享。

--烏克蘭穀物2023預計減產超過三分之一 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道介紹說，烏克蘭戰爭對農業的影響，從數據上來看，據烏克蘭政府今年的穀物產量將比去年減少36%。相當於5千萬噸。原因有耕地面積減少了27%，燃油成本升高，農機設備找到不易，還有缺乏勞動力。上述限制已對當前的玉米收成末期造成影響。與去年相比較，烏克蘭小麥減產1200萬噸，玉米減產1500萬噸。戰爭的影響有可能並不僅此而已。UkrAgroconsult諮詢所預測，小麥減產1600萬噸，玉米減產2100萬噸。照此推算，在2023/2024收成季，烏克蘭的小麥出口將減少300萬噸，玉米出口減少700萬噸。

--烏克蘭穀物的進口國需要另尋供應渠道 -

在戰前，北非直接採購近30%的烏克蘭出口穀物。如今，已經適應了新形勢。今年只進口了8%的烏克蘭出口穀物。FARM基金會認為，撒哈拉以南非洲（Afrique subsaharienne）今年只進口了5%的烏克蘭出口穀物，而以往是9%。目前，全球進口量呈上升勢態，不存在匱乏問題。小麥進口大國的供應不成問題。烏克蘭穀物經波蘭流向非洲。在去年03月至10月間，有120萬噸出口到了撒哈拉以南非洲（Afrique subsaharienne）。法國對阿爾及利亞和摩洛哥的穀物出口也大幅增加。

RFI Image Archive / Un employé de l'opérateur roumain de manutention de céréales Comvex supervise le déchargement des céréales ukrainiennes d'une barge dans le port de la mer Noire de Constanta, en Roumanie, le mardi 21 juin 2022. Alors que la Roumanie a adopté à voix haute l'objectif ambitieux de devenir une plaque tournante principale pour l'exportation de produits agricoles d'Ukraine, les experts économiques et les opérateurs portuaires du pays avertissent qu'il était beaucoup plus facile de fixer un objectif que de l'atteindre. (illustration) AP - Vadim Ghirda / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，上述供應國明年是否仍有能力向非洲運送同樣多的小麥？專家認為，那將取決於上述國家的產量和氣候條件。以及阿根廷和加拿大，這全球兩大出口國的能力。除了產量之外，黑海穀物人道走廊是否能夠在三月份延長。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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