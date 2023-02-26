烏克蘭穀物預估2023年減產
發表時間：
俄烏戰爭一周年之際，國際輿論紛紛於2023年02月24日本周五前後把報導集中到這一焦點話題。戰爭中的烏克蘭，2023年穀物產量趨勢如何？這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周末發布上網的最新話題。烏克蘭目前有廣大區域成為了戰場，農耕生產衰退，產量減少，這並不讓人感到意外。
本台法廣（RFI）法文網2023年02月24日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的報道。烏克蘭下一個收成季里的小麥和玉米產量，預估將不如已經結束了的上一個收成季。但這並不等於說必將會對非洲的供應造成嚴重後果。
本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Céréales d'Ukraine: une nouvelle baisse de production attendue en 2023]。換做中文可被譯作：[烏克蘭穀物:2023年預估會有新的減產]。下面是簡介以供分享。
--烏克蘭穀物2023預計減產超過三分之一 -
本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道介紹說，烏克蘭戰爭對農業的影響，從數據上來看，據烏克蘭政府今年的穀物產量將比去年減少36%。相當於5千萬噸。原因有耕地面積減少了27%，燃油成本升高，農機設備找到不易，還有缺乏勞動力。上述限制已對當前的玉米收成末期造成影響。與去年相比較，烏克蘭小麥減產1200萬噸，玉米減產1500萬噸。戰爭的影響有可能並不僅此而已。UkrAgroconsult諮詢所預測，小麥減產1600萬噸，玉米減產2100萬噸。照此推算，在2023/2024收成季，烏克蘭的小麥出口將減少300萬噸，玉米出口減少700萬噸。
--烏克蘭穀物的進口國需要另尋供應渠道 -
在戰前，北非直接採購近30%的烏克蘭出口穀物。如今，已經適應了新形勢。今年只進口了8%的烏克蘭出口穀物。FARM基金會認為，撒哈拉以南非洲（Afrique subsaharienne）今年只進口了5%的烏克蘭出口穀物，而以往是9%。目前，全球進口量呈上升勢態，不存在匱乏問題。小麥進口大國的供應不成問題。烏克蘭穀物經波蘭流向非洲。在去年03月至10月間，有120萬噸出口到了撒哈拉以南非洲（Afrique subsaharienne）。法國對阿爾及利亞和摩洛哥的穀物出口也大幅增加。
本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，上述供應國明年是否仍有能力向非洲運送同樣多的小麥？專家認為，那將取決於上述國家的產量和氣候條件。以及阿根廷和加拿大，這全球兩大出口國的能力。除了產量之外，黑海穀物人道走廊是否能夠在三月份延長。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
~. Fin .~