法國加蓬簽約治理公共垃圾場

非洲社會/公共衛生

非洲 – 加蓬首都利伯維爾（Libreville）,中文的字面意思為“自由城”。正在非洲訪問的法國總統馬克龍於03月01日周三和02日周四齣席了在加蓬首都舉行的[一個森林峰會]（One Forest Summit）。來自當地的消息說，在公共衛生與環境保護領域，法國和加蓬簽署了一項治理整頓利伯維爾Mindoubé公共垃圾場的協議。

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綜合本台法廣RFI法文網的多則報導，法國總統馬克龍03月01日周三和02日周四在利伯維爾（Libreville）出席了[一個森林峰會]（One Forest Summit）。加蓬首都是法國國家元首本次出訪非洲的第一站。按計畫，他將於03月03日周五到訪安哥拉首都羅安達（Luanda）。之後還將前往剛果共和國與剛果民主共和國。

-- 致力於熱帶雨林保護的一次首腦峰會 -

本台法廣（RFI）特派記者寶琳娜（Paulina Zidi）周四發自利伯維爾的消息說，[一個森林峰會]（One Forest Summit）致力於保護熱帶雨林，尤其是在地處非洲中部,橫跨六國的剛果盆地。它也被認為是地球的一個肺。在這一峰會期間，法國總統會晤多位非洲國家首腦。

La RDC abrite une grande partie des forêts primaires du Bassin du Congo, comme ici dans la réserve de biosphère de Yangambi, octobre 2022. © Paulina Zidi/RFI

-- 法國和加蓬簽署協議治理公共垃圾場 -

另外，本台法廣RFI通訊員伊芙-羅蘭（Yves-Laurent Goma）周四發自利伯維爾（Libreville）的消息說，在[一個森林峰會]（One Forest Summit）的會場外，法國和加蓬就治理整頓利伯維爾的Mindoubé公共垃圾場簽署了一項協議。這個垃圾場如今位於了市中心，成為了一處環境混亂的地方，是加蓬首都環境和空氣污染的源頭。

FMM Image / France : Président Emmanuel Macron est à Libreville pour le One Forest Summit (1er et 2 mars 2023), première étape d’une tournée en Afrique centrale qui le mènera ensuite en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC. Ici, le Président français Emmanuel Macron fixe le cap de sa politique africaine ce 27 février 2023, avant une tournée en Afrique centrale. (illustration) © Studio FMM

-- 加蓬首都民眾期待能夠呼吸新鮮空氣 -

當地受訪者高興地獲知，這一垃圾場有可能會在數月後被關閉。法國和加蓬已於03月01日達成了一項治理這個公共垃圾場的協議。一名女士說，她很高興，因為那污染環境。氣味就能導致人生病。酒吧里的人們也為此消息感到高興。其中一人說，這是好事，人們將能夠呼吸到新鮮的空氣。另一人表示，如果這的消息是真的，她予以支持。

RFI Carte : Le Gabon. 法廣地圖：加蓬（非洲） RFI Carte

本台法廣RFI法文報導也注意到，這個垃圾場也是許多家庭的收入源泉。這些弱勢群體的民眾在接受採訪時，對這一項目提出了異議。加蓬的環境高級專員解釋說，這個項目如今跨過了可行性論證階段，現在要予以實施。治理這個垃圾場將需要3000萬歐元。未來，另一個符合國際標準的垃圾場將被設立在距離加蓬首都30公里外的Nkotang。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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