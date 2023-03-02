非洲社會/公共衛生

法國加蓬簽約治理公共垃圾場

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RFI Image Archive / Un accord signé au 01 mars 2023, le Gabon et la France s'engagent à réhabiliter la décharge de Mindoubé. Ici, des gens au travail à la décharge publique de Mindoubé à Libreville au Gabon. (illustration)
RFI Image Archive / Un accord signé au 01 mars 2023, le Gabon et la France s'engagent à réhabiliter la décharge de Mindoubé. Ici, des gens au travail à la décharge publique de Mindoubé à Libreville au Gabon. (illustration) © Barack Nyare Mba/espritafricain.mondoblog.org / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
8 分鐘

非洲 – 加蓬首都利伯維爾（Libreville）,中文的字面意思為“自由城”。正在非洲訪問的法國總統馬克龍於03月01日周三和02日周四齣席了在加蓬首都舉行的[一個森林峰會]（One Forest Summit）。來自當地的消息說，在公共衛生與環境保護領域，法國和加蓬簽署了一項治理整頓利伯維爾Mindoubé公共垃圾場的協議。

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綜合本台法廣RFI法文網的多則報導，法國總統馬克龍03月01日周三和02日周四在利伯維爾（Libreville）出席了[一個森林峰會]（One Forest Summit）。加蓬首都是法國國家元首本次出訪非洲的第一站。按計畫，他將於03月03日周五到訪安哥拉首都羅安達（Luanda）。之後還將前往剛果共和國與剛果民主共和國。

-- 致力於熱帶雨林保護的一次首腦峰會 -

本台法廣（RFI）特派記者寶琳娜（Paulina Zidi）周四發自利伯維爾的消息說，[一個森林峰會]（One Forest Summit）致力於保護熱帶雨林，尤其是在地處非洲中部,橫跨六國的剛果盆地。它也被認為是地球的一個肺。在這一峰會期間，法國總統會晤多位非洲國家首腦。

La RDC abrite une grande partie des forêts primaires du Bassin du Congo, comme ici dans la réserve de biosphère de Yangambi, octobre 2022.
La RDC abrite une grande partie des forêts primaires du Bassin du Congo, comme ici dans la réserve de biosphère de Yangambi, octobre 2022. © Paulina Zidi/RFI

-- 法國和加蓬簽署協議治理公共垃圾場 -

另外，本台法廣RFI通訊員伊芙-羅蘭（Yves-Laurent Goma）周四發自利伯維爾（Libreville）的消息說，在[一個森林峰會]（One Forest Summit）的會場外，法國和加蓬就治理整頓利伯維爾的Mindoubé公共垃圾場簽署了一項協議。這個垃圾場如今位於了市中心，成為了一處環境混亂的地方，是加蓬首都環境和空氣污染的源頭。

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FMM Image / France : Président Emmanuel Macron est à Libreville pour le One Forest Summit (1er et 2 mars 2023), première étape d’une tournée en Afrique centrale qui le mènera ensuite en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC. Ici, le Président français Emmanuel Macron fixe le cap de sa politique africaine ce 27 février 2023, avant une tournée en Afrique centrale. (illustration) © Studio FMM

-- 加蓬首都民眾期待能夠呼吸新鮮空氣 -

當地受訪者高興地獲知，這一垃圾場有可能會在數月後被關閉。法國和加蓬已於03月01日達成了一項治理這個公共垃圾場的協議。一名女士說，她很高興，因為那污染環境。氣味就能導致人生病。酒吧里的人們也為此消息感到高興。其中一人說，這是好事，人們將能夠呼吸到新鮮的空氣。另一人表示，如果這的消息是真的，她予以支持。

Image RFI Carte - Le Gabon.
RFI Carte : Le Gabon. 法廣地圖：加蓬（非洲） RFI Carte

本台法廣RFI法文報導也注意到，這個垃圾場也是許多家庭的收入源泉。這些弱勢群體的民眾在接受採訪時，對這一項目提出了異議。加蓬的環境高級專員解釋說，這個項目如今跨過了可行性論證階段，現在要予以實施。治理這個垃圾場將需要3000萬歐元。未來，另一個符合國際標準的垃圾場將被設立在距離加蓬首都30公里外的Nkotang。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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