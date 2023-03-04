剛果(金):高校老師罷教討薪

非洲教育 / 社會矛盾

在中部非洲國家剛果民主共和國（RD Congo），公立大學的教師們在罷教。起因是由於當局沒有履行一年前提高收入的承諾。本台法廣（RFI）通訊員自金沙薩（Kinshasa）發回採訪報道。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年03月04日星期六報導，在剛果民主共和國，公立大學的教師們憤怒了。他們發起了罷教。在與政府簽署提高收入協議一年之後，卻絲毫沒有進展。教師們對此感到遺憾，罷教就此開始了。

--教師們要求當局履行提高薪水的承諾 -

罷教第一天，公立大學的教師們在金沙薩的政府樓房前示威，譴責當權精英份子的侮辱性政策。

RFI Image Archive / RD Congo : le siège du gouvernement à Kinshasa, quartier de la Gombe, février 2016 (illustration) AFP - JUNIOR KANNAH / RFI Image Archive

[金沙薩大學]教師工會主席大維（David）在接受本台法廣（RFI）通訊員帕斯卡爾（Pascal Mulegwa ）採訪時表示，幾年前，教師們可以保住1000美元，這不是一個秘密。但貨幣貶值接踵而至。所簽署的是為了恢復到2016年時的情況，正如最初的訴求那樣。欠薪都已經消費了，人們決定在此問題上造反，經汽車信貸。

RFI Image Archive / RD Congo : affrontements entre policiers et étudiants aux abords de l'université de Kinshasa, le 26 juillet 2021. (illustration) © RFI / Sonia Rolley

--教師工會感覺遭侮辱懷疑當權者誠意 -

[金沙薩大學]教師工會主席大維（David）接著說，他們的訴求包括，新博士的機械化，基本工資的調級，尤其是應支付科研獎金。這個在2022年04月02日簽署的協議，絲毫都沒有得到落實。這就是為何說缺乏誠意。他覺得政府所採用的模式是：為了與精英做鬥爭，就必須取消精英。薪水太低，人們勉強討到其他幾任總理以前曾支付的薪酬。這真讓人感到受辱。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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