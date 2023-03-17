法國第59屆農展會的非洲嘉賓

法語世界 / N°022

法國 – 歡迎您進入法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]（Cultures Francophonie）專欄。本次節目向聽友們介紹於兩周前的3月初，到法國首都參加2023年第59屆巴黎國際農展會（SIA 2023）的法語圈非洲嘉賓。由尼古拉編譯與播報。

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RFI Image / le 59e Salon International de l'Agriculture à Paris (du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023). Ici, la ferme digitale, au Salon de l'Agriculture à Paris. © Dominique Desaunay / RFI

前後歷時超過一周的2023年第59屆巴黎國際農展會（SIA 2023）已於十來天前的03月05日星期天落下帷幕。本台法廣（RFI）法語記者奧利維耶（Olivier ROGEZ）到會場進行了實地報道。多名西非法語國家農業科研機構高層主管在接受現場採訪時，談到了與民生息息相關的糧農問題。

-- CNRA：科特迪瓦[國家農業研究中心]-

科特迪瓦[國家農業研究中心]（CNRA - Centre National de Recherche Agronomique de Côte d'Ivoire）不僅是這個西非法語國家農業的支柱，也是非洲最重要的農科實驗室之一。這個農業科研機構有1500人，其中200名為高級研究人員。

在第59屆巴黎國際農展會（SIA 2023）上，科特迪瓦[國家農業研究中心]（CNRA）的領導人阿布杜拉哈馬內·桑加雷先生（Abdourahamane Sangaré）在接受本台法廣（RFI）記者Olivier ROGEZ採訪時，談到了這一中心的科研成果。

francophonie 2023.03.17 v 法語世界 Episode 022 59e SIA Paris 2023 Trad Son 1 CNRA M. SANGARE au micro de RFI Afrique O. ROGEZ 尼古拉

這位科特迪瓦[國家農業研究中心]的領導說：“科特迪瓦如今所使用的所有三葉橡膠樹克隆（hévéa）都出自[國家農業研究中心]（CNRA）。還有可可、棕櫚和咖啡也是如此。人們如今在科特迪瓦所能找到的所有工業化栽培都來自研究成果。”

-- 農業生產有賴於科技進步 -

本台法廣（RFI）法文網指出，沒有科技就沒有農業。尋求糧食主權和優化農用工業都需要科研。西非法語國家的領導層都已明白這個道理。為了改良種籽、對抗蟲害。科特迪瓦[國家農業研究中心]（CNRA）每年有150億非洲法郎（francs CFA）的經費，相當於2300萬歐元，用於優化生產和效率。

Salon de l'Agriculture de Paris 2023. Originaire d’Afrique, le sorgho est de plus en plus prisé en France, en alternative au maïs pour braver les canicules et manques d’eau. © Pierre RENE-WORMS / RFI

桑加雷先生（Abdourahamane Sangaré）接著說：“人們所做的研究通常包括基因選擇，培育適合本國種植條件的有效變種。人們的研究幾乎包含一切，目標是要賦予最終的使用者優質的植物材料，和與之相配的技術指導。”

-- ISRA：塞內加爾[農業研究所]-

如同科特迪瓦的[國家農業研究中心]（CNRA），塞內加爾[農業研究所]（ISRA- Institut Sénégalais de Recherches Agricoles）的最終使用者也是農務人員。在塞內加爾，農科人員研究的兩大主要作物分別為花生和稻米。這一機構高層主管莫馬爾·塔拉·塞克先生（Momar Talla Seck ）的工作任務是研發適應塞內加爾氣候和土壤的變種。

2023.03.17 v francophonie 法語世界 Episode 022 - SIA 2023 - Trad Son 3 -塞內加爾[農業研究所] - ISRA - M. Seck au micro de RFI Afrique O. ROGEZ

2023.03.17 francophonie Son 3 SIA 2023 - ISRA - Seck

他在接受本台RFI記者採訪時解釋說：“塞內加爾[農業研究所]（ISRA）進行了大量優化變種的工作。因為由於氣候變化，必須部署與之相應的種籽。在過去幾年，塞內加爾[農業研究所]（ISRA）已培育出了十來個新的稻米品種，並已經可供給農業生產者使用。”

-- 農業生產需重視土壤改良 -

據介紹，塞內加爾[農業研究所]（ISRA）也致力於農業用地的土壤改良，並有一個重要的項目，旨在恢復土壤的活力。對此，這一機構在塞內加爾全國採集土樣，以了解土壤的肥力，以期在未來研發出能夠帶來增產的新肥料配方。

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第22個節目，介紹多位到法國首都參加2023年第59屆巴黎國際農展會的非洲農科機構嘉賓，在接受本台RFI法語記者實地現場採訪中的多個錄音片段。

[法語世界] 2023年03月17日 第22集 - 法國第59屆巴黎農展會上的非洲嘉賓

cultures francophonie 17-03-2023 法語世界 Episode 022 - SIA 2023 et ses invités agronomes africains 尼古拉

感謝本台法廣RFI非洲組（RFI Afrique）同事提供採訪錄音片段，以及Souringa和Justine的技術合作，謝謝您的收聽。我們在下周的專題節目時間裡再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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