法國第59屆農展會的非洲嘉賓
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法國 – 歡迎您進入法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]（Cultures Francophonie）專欄。本次節目向聽友們介紹於兩周前的3月初，到法國首都參加2023年第59屆巴黎國際農展會（SIA 2023）的法語圈非洲嘉賓。由尼古拉編譯與播報。
前後歷時超過一周的2023年第59屆巴黎國際農展會（SIA 2023）已於十來天前的03月05日星期天落下帷幕。本台法廣（RFI）法語記者奧利維耶（Olivier ROGEZ）到會場進行了實地報道。多名西非法語國家農業科研機構高層主管在接受現場採訪時，談到了與民生息息相關的糧農問題。
-- CNRA：科特迪瓦[國家農業研究中心]-
科特迪瓦[國家農業研究中心]（CNRA - Centre National de Recherche Agronomique de Côte d'Ivoire）不僅是這個西非法語國家農業的支柱，也是非洲最重要的農科實驗室之一。這個農業科研機構有1500人，其中200名為高級研究人員。
在第59屆巴黎國際農展會（SIA 2023）上，科特迪瓦[國家農業研究中心]（CNRA）的領導人阿布杜拉哈馬內·桑加雷先生（Abdourahamane Sangaré）在接受本台法廣（RFI）記者Olivier ROGEZ採訪時，談到了這一中心的科研成果。
francophonie 2023.03.17 v 法語世界 Episode 022 59e SIA Paris 2023 Trad Son 1 CNRA M. SANGARE au micro de RFI Afrique O. ROGEZ
這位科特迪瓦[國家農業研究中心]的領導說：“科特迪瓦如今所使用的所有三葉橡膠樹克隆（hévéa）都出自[國家農業研究中心]（CNRA）。還有可可、棕櫚和咖啡也是如此。人們如今在科特迪瓦所能找到的所有工業化栽培都來自研究成果。”
-- 農業生產有賴於科技進步 -
本台法廣（RFI）法文網指出，沒有科技就沒有農業。尋求糧食主權和優化農用工業都需要科研。西非法語國家的領導層都已明白這個道理。為了改良種籽、對抗蟲害。科特迪瓦[國家農業研究中心]（CNRA）每年有150億非洲法郎（francs CFA）的經費，相當於2300萬歐元，用於優化生產和效率。
桑加雷先生（Abdourahamane Sangaré）接著說：“人們所做的研究通常包括基因選擇，培育適合本國種植條件的有效變種。人們的研究幾乎包含一切，目標是要賦予最終的使用者優質的植物材料，和與之相配的技術指導。”
-- ISRA：塞內加爾[農業研究所]-
如同科特迪瓦的[國家農業研究中心]（CNRA），塞內加爾[農業研究所]（ISRA- Institut Sénégalais de Recherches Agricoles）的最終使用者也是農務人員。在塞內加爾，農科人員研究的兩大主要作物分別為花生和稻米。這一機構高層主管莫馬爾·塔拉·塞克先生（Momar Talla Seck ）的工作任務是研發適應塞內加爾氣候和土壤的變種。
2023.03.17 v francophonie 法語世界 Episode 022 - SIA 2023 - Trad Son 3 -塞內加爾[農業研究所] - ISRA - M. Seck au micro de RFI Afrique O. ROGEZ
2023.03.17 francophonie Son 3 SIA 2023 - ISRA - Seck
他在接受本台RFI記者採訪時解釋說：“塞內加爾[農業研究所]（ISRA）進行了大量優化變種的工作。因為由於氣候變化，必須部署與之相應的種籽。在過去幾年，塞內加爾[農業研究所]（ISRA）已培育出了十來個新的稻米品種，並已經可供給農業生產者使用。”
-- 農業生產需重視土壤改良 -
據介紹，塞內加爾[農業研究所]（ISRA）也致力於農業用地的土壤改良，並有一個重要的項目，旨在恢復土壤的活力。對此，這一機構在塞內加爾全國採集土樣，以了解土壤的肥力，以期在未來研發出能夠帶來增產的新肥料配方。
各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第22個節目，介紹多位到法國首都參加2023年第59屆巴黎國際農展會的非洲農科機構嘉賓，在接受本台RFI法語記者實地現場採訪中的多個錄音片段。
[法語世界] 2023年03月17日 第22集 - 法國第59屆巴黎農展會上的非洲嘉賓
cultures francophonie 17-03-2023 法語世界 Episode 022 - SIA 2023 et ses invités agronomes africains
感謝本台法廣RFI非洲組（RFI Afrique）同事提供採訪錄音片段，以及Souringa和Justine的技術合作，謝謝您的收聽。我們在下周的專題節目時間裡再見。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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