乾旱造成阿根廷2023玉米減產

RFI原材 / 糧食供應

南美洲國家阿根廷是全球穀物生產和出口大國。歷史性旱災嚴重影響該國今年的穀物收成。尤其是玉米，預估產量仍在不斷下調。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周早些時候發布上網的最新話題之一。阿根廷玉米2023年大幅減產已是定局。

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本台法廣（RFI）法文網2023年03月21日星期二在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出南美地區的通訊員提歐（Théo Conscience）發自布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的一篇最新報道。阿根廷羅薩里奧交易所（Bourse de commerce de Rosario）的最新報告預估，今年的玉米產量為3500萬噸，而最初預測為5000萬噸。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Maïs argentin, une production en forte baisse]。換做中文可被譯作[阿根廷玉米，產量跌幅強勁]。下面是簡介以供分享。

--阿根廷核心農業區缺水-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先提到，缺乏降雨和土壤乾燥導致播種遭拖延。在阿根廷核心農業區（Zona Nucleo），今年的降雨量只有往年的一半。地下水位已處於紅色警戒水平。

RFI Image Archive / Argentine : à Rosario, le niveau du fleuve est régulièrement en dessous de celui de la mer, plus de 3 mètres en dessous de sa moyenne historique. (illustration) © Théo Conscience/RFI

實際上，這一地區的乾旱已經持續了三年。原因是拉尼娜氣候現象（la Niña）造成阿根廷平原降雨不足。在田地里，玉米棒發育不良，因缺水而發黃、枯萎。產量應該會比往年下跌30%。儘管，阿根廷在2022年是全球第三大玉米出口國，但在市場上，其減產對國際價格的衝擊被鄰國巴西的豐收所抵消。

--阿根廷的經濟損失嚴重-

對阿根廷而言，損失的確屬實。而且還更嚴重，因為減產並不局限在玉米。除了乾旱，阿根廷還記錄到了有史以來最高的夏季溫度。高溫也嚴重影響農業生產。

RFI Image Archive / Argentine : dans les ports de plaisance, de nombreux bateaux sont en rade depuis de longs mois. (illustration) © RFI Image / Théo Conscience

1150萬噸的小麥產量，僅是上一次收成的一半。至於大豆的收成，羅薩里奧交易所（Bourse de commerce de Rosario）預估2700萬噸，創近20年裡的新低。然而，阿根廷是全球第一大豆油和豆面出口國。

--阿根廷出口穀物比重大-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，阿根廷去年的出口，穀物及其副產品佔了一半。布宜諾斯艾利斯證券交易所（Bourse de commerce de Buenos Aires）如今預計應該下跌39%，損失近210億美元。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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