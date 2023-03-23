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乾旱造成阿根廷2023玉米減產

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RFI - Matières Premières / Argentine : dans son dernier rapport, la Bourse de commerce de Rosario table sur une production de 35 millions de tonnes de maïs en 2023, alors qu’elle en prévoyait 50 en début de campagne. Ici, les prix du maïs ont flambé, en Afrique de l'Ouest et à l'international. (illustration) RFI原材 / 乾旱造成阿根廷玉米2023年大幅減產。
RFI - Matières Premières / Argentine : dans son dernier rapport, la Bourse de commerce de Rosario table sur une production de 35 millions de tonnes de maïs en 2023, alors qu’elle en prévoyait 50 en début de campagne. Ici, les prix du maïs ont flambé, en Afrique de l'Ouest et à l'international. (illustration) RFI原材 / 乾旱造成阿根廷玉米2023年大幅減產。 © CC0 Pixabay/Vijaya Narasimha
作者： 尼古拉
9 分鐘

南美洲國家阿根廷是全球穀物生產和出口大國。歷史性旱災嚴重影響該國今年的穀物收成。尤其是玉米，預估產量仍在不斷下調。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周早些時候發布上網的最新話題之一。阿根廷玉米2023年大幅減產已是定局。

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本台法廣（RFI）法文網2023年03月21日星期二在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出南美地區的通訊員提歐（Théo Conscience）發自布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的一篇最新報道。阿根廷羅薩里奧交易所（Bourse de commerce de Rosario）的最新報告預估，今年的玉米產量為3500萬噸，而最初預測為5000萬噸。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Maïs argentin, une production en forte baisse]。換做中文可被譯作[阿根廷玉米，產量跌幅強勁]。下面是簡介以供分享。

--阿根廷核心農業區缺水-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先提到，缺乏降雨和土壤乾燥導致播種遭拖延。在阿根廷核心農業區（Zona Nucleo），今年的降雨量只有往年的一半。地下水位已處於紅色警戒水平。

Image RFI - Argentine - Baisse historique du Rio Parana
RFI Image Archive / Argentine : à Rosario, le niveau du fleuve est régulièrement en dessous de celui de la mer, plus de 3 mètres en dessous de sa moyenne historique. (illustration) © Théo Conscience/RFI

實際上，這一地區的乾旱已經持續了三年。原因是拉尼娜氣候現象（la Niña）造成阿根廷平原降雨不足。在田地里，玉米棒發育不良，因缺水而發黃、枯萎。產量應該會比往年下跌30%。儘管，阿根廷在2022年是全球第三大玉米出口國，但在市場上，其減產對國際價格的衝擊被鄰國巴西的豐收所抵消。

--阿根廷的經濟損失嚴重-

對阿根廷而言，損失的確屬實。而且還更嚴重，因為減產並不局限在玉米。除了乾旱，阿根廷還記錄到了有史以來最高的夏季溫度。高溫也嚴重影響農業生產。

Image RFI - Argentine
RFI Image Archive / Argentine : dans les ports de plaisance, de nombreux bateaux sont en rade depuis de longs mois. (illustration) © RFI Image / Théo Conscience

1150萬噸的小麥產量，僅是上一次收成的一半。至於大豆的收成，羅薩里奧交易所（Bourse de commerce de Rosario）預估2700萬噸，創近20年裡的新低。然而，阿根廷是全球第一大豆油和豆面出口國。

--阿根廷出口穀物比重大-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，阿根廷去年的出口，穀物及其副產品佔了一半。布宜諾斯艾利斯證券交易所（Bourse de commerce de Buenos Aires）如今預計應該下跌39%，損失近210億美元。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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