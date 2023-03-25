推遲英國王訪問顯示馬克龍面對抗議浪潮的無力

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本周末版法國多份報刊聚焦評論法國總統馬克龍面對退休金改革引發的社會風潮，最終決定取消接待英國國王的計畫。

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左翼的《解放報》認為，取消英國國王查理三世的法國行程是對馬克龍的 "羞辱"，儘管他試圖淡化這一挫折：既是在社會運動面前承認軟弱，也是在其國際威望戰略中的重大失誤。《費加羅》報認為，這是位於危機中心的馬克龍承認“無力”。

法國抗議退休改革浪潮洶湧，在總統周三電視講話後第二天遊行人數反而上升，並在多地出現了暴力場面，馬克龍在周五的一份聲明中說："我們不會向暴力屈服"。他堅信 "國家不能停滯不前"，並渴望 "向前邁進"。但公認的事實是，法國抗議浪潮正處於激進化階段，工會已經宣布在下周二組織第十天全國行動。

較小傷害的選擇

《解放報》文章指出，在兩種羞辱中，愛麗舍宮認為選擇了傷害較小的，總統府認為原定周日至下周三進行的英國國王訪問在大規模示威、交通罷工、焚燒垃圾和可能對王室安全進行攻擊的背景下進行，並不是一個好主意。馬克龍經過權衡，周五在與英國王溝通之後，建議推遲訪問時間，置國際媒體嘲笑或批評這個無法治理的國家及其陷入困境的總統批評於不顧。

周五，在布魯塞爾出席歐洲理事會峰會的馬克龍被一名英國記者問及愛麗舍宮所遭受的 "羞辱"時，試圖淡化這種情況，說"常識和友誼使我們提議推遲 "到 "夏初"。《解放報》指出，毫無疑問，馬克龍也要考慮為迎接查理三世展示的盛況對公眾輿論和示威者的影響，因為按照原計畫，法國總統將在凡爾賽宮為查理三世舉行一場極具“皇家”特色的晚宴。評論指，也許是 "常識"，但也承認了法國總統越來越不舒服的處境，他面臨著自2018-2019年黃背心危機以來最激烈的社會運動。

多重失望

英國國王訪法原定行程包括在凱旋門舉行的儀式，國王在參議院的演講和波爾多之行。對愛麗舍宮來說，這次訪問有雙重意義，一是查理三世自2022年9月登基以來第一次出國，二是致力於為法英關係的新開端做鋪墊，英國首相蘇納克最近對巴黎的訪問也說明了這一點。報道稱，法國之行取消後，德國將成為英國新國王夫婦的首個國際出訪國。《解放報》指出，法國總統一定對此感到失望，他把法國接待外國客人視為軟實力的象徵；同時他也會對國際對法國的評論失望，因為馬克龍一直很在意法國在國際上的威望。

在國家的最高層，認為抗議演變成無法控制的運動的黑暗情景的想法已經出現。因此，在取消了接待英國國王的行程後，至少下周初總統的的行程已經減輕，馬克龍正在向工會打開大門。在布魯塞爾，馬克龍說他 "聽從工會間的安排"，討論關於未來的 "充分就業 "法的問題，但不談退休金改革。

形勢嚴峻

經濟類報紙《回聲報》指出，對養老金改革的抗議甚至打亂了馬克龍的外交議程，實際上是證明了形勢的嚴峻。這次取消對馬克龍來說是挫敗，因為查理三世很希望把他登基以來的首次出訪留給法國。來自各部門的報告顯示，極左翼運動正在為查理三世的訪問準備壯觀的行動。法國總統府堅稱："英國國王的人身安全在任何時候都沒有受到質疑”。但愛麗舍宮不願接受被抗議者強加的形象戰的難題。另一方面，也避免了提供與國家目前局勢完全不相稱畫面的問題，比如總統與國王在凡爾賽宮鏡廳用餐的情景。

左派高興 右派譴責

一位接近總統的人埋怨道："如果我們維持訪問行程的話，那些今天指責我們推遲訪問的，也是明天指責我們不負責任的人。"

法國極左翼法蘭西不屈服黨領導人梅郎雄在推特上發帖極具嘲諷：“凡爾賽宮的國王會議被民眾審查驅散了”，論壇報指出，如果說左派對這一取消感到高興，那麼右派也不客氣，右翼共和黨的領導人埃里克-西奧蒂也在推特上譴責道；"連國家元首的安全都無法保證，這對我們的國家來說是什麼形象？"

論壇報指出，法國政府目前似乎處於一個死胡同。

巴塞爾藝博會

周末版的報紙關於中國的一個消息與藝術有關，這是論壇報上的文章，題為，香港巴塞爾藝術展標誌着中國重返國際藝術舞台，並大放異彩 。在經歷了健康和政治危機之後，香港能否保持其作為藝術市場據點的地位？文章認為，巴塞爾藝術展提供了答案，因為在這裡可以找到一些非常高端的作品和一些令人驚訝的新發現。