齋月之際談椰棗的2023年行情

RFI原材 / 奇珍異果

穆斯林社區現已進入齋月。甜蜜的椰棗（Datte）通常被認為在進行了守齋後，恢復體力的一種美食。當前的市場行情如何？這就是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本星期三發布上網的話題。有着“沙漠果王”美譽的椰棗（Datte），中文也被譯作番棗。

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RFI Image / Matières Premières : En 2023, avec une production en baisse de 20%, le Maghreb offrira moins de dattes pour ce ramadan. Ici, une assiette de dattes. (illustration) RFI/Clémence Denavit

本台法廣（RFI）法文網2023年03月22日星期三在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的報道。“沙漠果王”椰棗的市場在2023年已出現了顯著的變化。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Ramadan: commerce désorganisé sur le marché de la datte]。換做中文可被譯作：[齋月:椰棗市場上的貿易失組織]。下面是簡介以供分享。下面是簡介以供分享。

--北非馬格裡布地區減產-

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道首先指出，由於減產20%，北非馬格裡布地區在本年度齋月期間的供應量將縮小。與此同時，沙特和埃及的椰棗正在尋求取得更大的市場佔有率。

RFI Image / Maroc : Salon international des Dattes. © RFI/Sayouba Traoré

突尼斯和阿爾及利亞受乾旱之苦，兩國的椰棗品種Deglet Nour產量下降近20%。一名經營者表示，在某些地區，果實是在太干，只能採用工業加工。摩洛哥也未能倖免。受降雨量不足的影響，官方數據顯示，其椰棗品種Medjool也減產近20%。在貿易上，突尼斯尤其遭到重創。因2022年海運提價，突尼斯的去核椰棗丟失了美國和加拿大這兩個出口市場。

--沙特的中東椰棗現魅力-

與此同時，灌溉系統比馬格裡布地區更有效的其它生產國表明了想要擴大出口意願。這是埃及和沙特阿拉伯。Succari、Ajwa、Safawi，這些沙特的椰棗品種正吸引着越來越多的買家，甚至日本和澳大利亞。比利時的棗類專業進口商Tomoor透露，德國與荷蘭的超級市場也開始對沙特的中東椰棗有了興趣。

--進口商的採購方式有變-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，不論產地在何處，由於電力成本增加，進口商今年的採購趨勢就是等待有了訂單才進貨。而以往的做法則是保留一年所需的庫存量。

Les dattes. © Clémence Denavit/RFI

面對這種貿易組織上的變化，分銷商還需適應由於通貨膨脹所造成的整體購買力下降。棗類專業進口商Tomoor今年首次採用250克包裝，以減輕消費者錢包的開支。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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