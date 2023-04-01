世上跑得最快的無腿人在獄中

世界之最 / 體壇人物

非洲 – 現年36歲的南非田徑運動員奧斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius），出生於1986年。他是國際著名的短跑健將。作為一名殘疾人，他不僅多次在殘奧會上奪得冠軍，還於2012年參賽倫敦奧運會，在4x400米接力小組賽中排名世界第7。2013年2月14日情人節那一天，他開槍誤殺了其女友Reeva Steenkamp。南非司法最初在2014年10月定其無罪，但因過失殺人，判服刑5年。但檢方提出上訴，後經兩次重判，刑期不斷增加。最終在2017年11月被判繼續服刑15年。本台法廣RFI法文網上的一則消息指，南非法律預設，因殺人被判入獄的囚犯，在服刑刑期過半後可享有提前釋放。而奧斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）提出的假釋已於本周五(2023年03月31日)遭到拒絕。這引發國際輿論的關注。

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綜合本台法廣（RFI）法文網上的兩則報道，據受害者家屬律師對外宣布的消息，因在十年前（2013年）殺害女友而遭判刑的南非著名短跑運動員奧斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）提出的假釋申請已於2023年03月31日星期五遭司法當局拒絕。他將有權在2024年8月再度提出假釋申請。

RFI Image Archive / La presse met en lumière l'affaire Oscar Pistorius. Ici, Reeva Steenkamp et Oscar Pistorius. (illustration) RFI Archive

--受害人家屬反對予以假釋-

據本台法廣（RFI）體育組的報道，一個專門的委員會於周五早上開庭，之後把裁判結果告知雙方的律師。南非法律預設，因殺人被判入獄的囚犯，在服刑刑期過半後可享有提前釋放。但受害人、模特兒Reeva Steenkamp的家屬們認為，在獄中服刑的奧斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）至今從未吐露案情的真相。他們反對準許奧斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）提出的假釋申請。

--南非司法當局解釋其裁定-

本台法廣（RFI）通訊員羅曼（Romain Chanson）發自約翰內斯堡（Johannesburg）的消息補充說，南非司法當局在一份聲明中解釋了拒絕同意奧斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）假釋申請的理由。聲明說，所提到的理由是囚犯尚未服滿最高上訴法院（SCA-Cour Suprême d’Appel）所規定的最低監禁刑期。奧斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）至少還得在獄中被關押1年半的時間。他將可以要求在2024年8月再次審核假釋申請。

--世界上跑得最快的無腿人-

據介紹，奧斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）是一名在出生後11個月，雙腿就被截肢的殘疾人。他在入獄前，曾多次在殘疾人奧運會（paralympique）上奪得冠軍。2004年在希臘雅典殘奧會上，他旗開得勝，在200米個人賽中摘取首枚金牌。之後，他於2008年參賽中國北京殘疾人奧運會時，分別贏得100米、200米和400米個人賽的桂冠；囊獲3枚金牌。2012年在英國倫敦殘疾人奧運會上奪得2面金牌。此外，他還在2012年參加了倫敦奧運會的賽事，並在4x400米接力小組賽中，取得世界排名第7的成績。他因此也被譽之為「世界上跑得最快的無腿人」。

Image Archive / Oscar Pistoriuos, est un athlète sud-africain né sans péronés et amputé sous le genou, à la moitié du tibia précisément, à l'âge de 11 mois, spécialisé dans le sprint. © FMM Archive

奧斯卡·皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）告訴調查人員，他當年是隔着門朝浴室開槍。他以為有賊進入了室內。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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