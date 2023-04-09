法國總統馬克龍訪華重振貿易

RFI經濟/法中貿易

法中關係 – 法國總統馬克龍於本周三（2023年04月05日）至本周六（2023年04月08日）對中國進行了國事訪問。本台RFI法文網於本周二馬克龍總統啟程赴北京的當天，在法語«今日經濟»專欄節目（Chronique Aujourd'hui l'économie）中刊文，事前談到了巴黎對法中經貿關係發展的期待。

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本台法廣（RFI）法文網2023年04月04日星期二在«今日經濟»專欄里（Chronique Aujourd'hui l'économie）刊出經濟記者多米尼克（Dominique Baillard）的一篇報道，從經貿角度介紹當時正在對中國進行國事訪問的法國馬克龍總統的目標。

RFI Graphique Archive / Chronique "Aujourd'hui l'économie" 法廣專欄 «今日經濟» © Studio Graphique FMM

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Macron en Chine pour relancer le commerce extérieur français]。換做中文可被譯作[馬克龍在中國以重振法國外貿]。下面是簡介以供分享。

--疫情影響法中經貿關係-

本台法廣（RFI）法文網«今日經濟»專欄(Chronique Aujourd'hui l'économie)中的這篇報道首先指出，這是馬克龍總統自2019年以來，首次訪問中國。由於Covid疫情，巴黎看到兩國之間貿易每況愈下。對華貿易逆差在去年進一步加劇。法中貿易在過去30年裡，呈持久性逆差。隨行的六十來位大公司老闆和中小企業家都希望重新啟動，尤其是平衡雙邊貿易。

RFI Image Archive / France - Chine : le Président chinois XI (gauche) et le Président français MACRON (droite) à Guangzhou (Canton). Ici, une photo prise du vendredi 07 avril 2023 en Chine. （illustration) 存檔圖片/法中關係：習近平與馬克龍在中國廣州，攝於2023年04月07日星期五。 AP - Thibault Camus / RFI Image Archive

在疫情初期，由於對衛生產品和裝備的需求，法國進口飛速增加。到疫情開始減弱，法國消費迅速反彈，電子產品尤其為甚。相反，法國出口在中國曆時三年的封城中飽受磨難。法國在中國市場中的佔有率不斷減少，降至1.3%，僅為德國的三分之一。與此同時，法國在中國的存在也出現萎縮。10年間少了30%。有幾家法國大企業因經營活動放緩而撤出。面對中國本土企業的競爭，這是家樂福（Carrefour）與歐尚（Auchan）的做法。中國名企已浮現在法國企業之前取得國際成功的領域。以零售業為例，遭以阿里巴巴為主導的中國電商的敲打。在汽車製造業，雷諾（Renault）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）不再具有吸引力。中國製造商已是電動車的冠軍。在鐵路工業與核工業領域更是如此。在上述兩個領域，中國已無需法國的技能。

--中國的航空業仍需空客-

RFI Image / Airbus - A320. 存檔圖片/空客飛機：空客320。 REUTERS - Regis Duvignau / RFI Image Archive

航空業是法國對外貿易的一把鑰匙，尤其是與中國，在對華出口中獨佔鰲頭。空客飛機（Airbus）的銷售在2020年和2022年下沉，而今年預計會很好的重啟。中國國產單通道客機遠不能滿足需求。中國預計，未來20年需要9000架。

--奢侈品仍是法國的潛力-

本台法廣RFI«今日經濟»專欄(Chronique Aujourd'hui l'économie)的這篇報道最後指出，去年，法國對華奢侈品出口萎縮了2%。不過，葡萄酒例外，仍受到中國民眾的鐘愛。在此行業，法國連續兩年成為中國第一大供應商。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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