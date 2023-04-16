戰略金屬銅的價格要攀新高？

RFI原材 / 戰略金屬

歐盟委員會已於2023年3月中旬提交的[關鍵原材料法]（CRMA）草案中，把銅歸入戰略金屬之列。這是國際原材市場近期所關注的重大政策新動向之一。本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在十天前上網的節目中，探討了戰略金屬銅未來的價格走勢。有分析認為，銅價將繼續走高，兩年後甚至有可能高達每噸15000美元。

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本台法廣（RFI）法文網2023年04月04日星期二在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇分析性報道，探討銅的價格未來是否有可能再創歷史新高。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Cuivre: de nouveaux records de prix à venir?]。換做中文可被譯作[銅:未來的價格再創新記錄？]。下面是簡介以供分享。

--中國需求反彈就會推動銅價攀高-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，中國需求在今年第一季度出現反彈，造成庫存下跌的紅銅，其價格重新走高。在農曆春節過後，中國工業活動於二月份出現反彈。伴隨而來的是對銅的需要。儘管，三月份出現了放緩，不過一旦中國的需求得以穩住，紅銅的庫存則可能會在第三季度消失。這在今年年初就曾一度跌至2018年以來的季節最低值。這是三月底到瑞士洛桑（Lausanne）出席[金融時報]（FT）組織的原材料峰會的專家們對外透露的。

--脫碳將是未來對銅的需求的動力-

兩周前，倫敦金屬交易市場（LME）上三個月後交割的銅，每噸價格超過9000美元，比烏克蘭戰爭初期攀升了30%。全球最大的銅貿易商托克公司（Trafigura）預測，價格將繼續走高，到每噸10000美元，乃至12000美元。高盛（Goldmann Sachs）甚至放言，打賭2025年時將出現每噸15000美元。

RFI Image Archive / Suisse : le sommet mondial des matières premières a eu lieu du 20 au 22 mars 2023. Ici, une image de l’hôtel Beau-Rivage Palace à Lausanne accueille ce sommet. (illustration) Panoramasuisse - Wikimedia commons / RFI Image Archive

未來的需求實際上是來自於可再生能源的飛速發展。業內人士預估，需求可能會從2021年時的2500萬噸，提升至2030年時的4000萬噸。雖然，需求尚未至翻倍的程度，問題是供需之間的缺口將在何時開始出現？程度又將如何？

--剛果(金)的產能及銅的回收利用-

剛果(金)的產能成了一大焦點，部分採礦區還有增產能力，比如剛果（金）的豐谷魯美（TFM-Tenke Fungurume Mining）銅鈷礦。但想要加快生產節奏不易。短期內很難依靠其它項目，新礦啟動需要數年之久。

RFI Image / RD Congo : Tenke Fungurume Mining (TFM) est l'un des plus grands producteurs de cuivre et cobalt au monde. Ici, la premières centrale photovoltaïque en construction dans la zone de Fungurume, dans le Katanga, en RDC. (illustration) © Denise Maheho/RFI

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，錫瑞鐠大宗商品研究所（Cyclope）的一名報告起草人解釋說，回收就是一個極具潛力的大礦藏。如果價格繼續攀升，這一行業將得以發展。如此的展望，在理論上還將可能刺激對採礦業的投資。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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