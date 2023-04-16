戰略金屬銅的價格要攀新高？
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歐盟委員會已於2023年3月中旬提交的[關鍵原材料法]（CRMA）草案中，把銅歸入戰略金屬之列。這是國際原材市場近期所關注的重大政策新動向之一。本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在十天前上網的節目中，探討了戰略金屬銅未來的價格走勢。有分析認為，銅價將繼續走高，兩年後甚至有可能高達每噸15000美元。
本台法廣（RFI）法文網2023年04月04日星期二在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇分析性報道，探討銅的價格未來是否有可能再創歷史新高。
本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Cuivre: de nouveaux records de prix à venir?]。換做中文可被譯作[銅:未來的價格再創新記錄？]。下面是簡介以供分享。
--中國需求反彈就會推動銅價攀高-
本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，中國需求在今年第一季度出現反彈，造成庫存下跌的紅銅，其價格重新走高。在農曆春節過後，中國工業活動於二月份出現反彈。伴隨而來的是對銅的需要。儘管，三月份出現了放緩，不過一旦中國的需求得以穩住，紅銅的庫存則可能會在第三季度消失。這在今年年初就曾一度跌至2018年以來的季節最低值。這是三月底到瑞士洛桑（Lausanne）出席[金融時報]（FT）組織的原材料峰會的專家們對外透露的。
--脫碳將是未來對銅的需求的動力-
兩周前，倫敦金屬交易市場（LME）上三個月後交割的銅，每噸價格超過9000美元，比烏克蘭戰爭初期攀升了30%。全球最大的銅貿易商托克公司（Trafigura）預測，價格將繼續走高，到每噸10000美元，乃至12000美元。高盛（Goldmann Sachs）甚至放言，打賭2025年時將出現每噸15000美元。
未來的需求實際上是來自於可再生能源的飛速發展。業內人士預估，需求可能會從2021年時的2500萬噸，提升至2030年時的4000萬噸。雖然，需求尚未至翻倍的程度，問題是供需之間的缺口將在何時開始出現？程度又將如何？
--剛果(金)的產能及銅的回收利用-
剛果(金)的產能成了一大焦點，部分採礦區還有增產能力，比如剛果（金）的豐谷魯美（TFM-Tenke Fungurume Mining）銅鈷礦。但想要加快生產節奏不易。短期內很難依靠其它項目，新礦啟動需要數年之久。
本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，錫瑞鐠大宗商品研究所（Cyclope）的一名報告起草人解釋說，回收就是一個極具潛力的大礦藏。如果價格繼續攀升，這一行業將得以發展。如此的展望，在理論上還將可能刺激對採礦業的投資。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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