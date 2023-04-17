法國海軍參加搜救新加坡油輪

非洲動態 / 海運安全

大西洋水域 – 在非洲，一周前遭遇海盜襲擊的一艘新加坡油輪現已被科特迪瓦海軍尋獲，所有船員得以生還。法國海軍參加了這一搜救行動。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，西非國家科特迪瓦的海軍現已找到了一周前在幾內亞灣被海盜劫持的一艘亞洲油輪。這是一艘在新加坡註冊的油輪，名為“成功9號”（SUCCESS 9）。它於上周一（2023年04月10日）在西非幾內亞灣外海，距離阿比讓（Abidjan）以南約600公裏海面遭遇海盜襲擊。

--新加坡的遇襲油輪已被護送到阿比讓港-

據本台法廣（RFI）通訊員瑪麗娜（Marine Jeannin）發自阿比讓的消息，新加坡油輪遇襲五天後，科特迪瓦海軍於04月15日星期六將其尋獲，被帶回阿比讓港。新加坡和科特迪瓦兩國當局都已通過發布新聞公報的方式對外通報了這一消息。船上20名不同國籍的船員全部獲救，身體狀況良好。

--法國海軍參與了新加坡油輪的搜救行動-

據介紹，這艘新加坡油輪於上周一在國際水域中遭到海盜襲擊。另有一艘商船接到了“成功9號”（SUCCESS 9）的求救信號，並報告給了科特迪瓦海軍。科特迪瓦方面隨即與法國海軍，及其它國際機構和海事部門一起協調開展搜救行動。科特迪瓦海軍調遣了巡邏艇，法國海軍則派出了飛行器。

--科特迪瓦祝賀與法國海軍之間成功合作-

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire: la marine retrouve et sécurise un pétrolier singapourien attaqué par des pirates. Le pétrolier Success 9 a été retrouvé et escorté jusqu'au port d'Abidjan par la marine ivoirienne ce samedi 16 avril 2023. © Armée de Côte d'Ivoire

科特迪瓦當局祝賀兩國海軍之間的這一合作取得成功，但沒有提供有關這一反海盜搜救行動的更多細節。本台RFI法文報導指出，幾內亞灣是塞內加爾和安哥拉的重要海運通道，長期存在海盜襲擊活動的困擾。海運界人士說，這片國際水域出現海盜始於2021年。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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