RFI原材 / 關鍵金屬

美洲 – 智利總統宣布想要對鋰產業進行國有化，並以此研究在未來開發新鋰礦的可行性。

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RFI Carte Archive / Amérique du Sud : Chili. Ici, une carte du Chili. (illustration) 存檔地圖 / 南美國家：智利。 RFI Carte

南美洲國家智利為當今世界的鋰資源大國之一。該國總統已於上周晚些時候宣布，想要對鋰產業進行國有化。

-- 智利開發鋰目標是經濟和環保兩不誤 -

據本台法廣（RFI）法文網報導，這一消息是智利總統加夫列爾·博里奇（Président Gabriel Boric）於上周四（2023年04月20日）對外宣布的。鋰，作為電器所用電池不可缺的一種金屬，國際需求不斷增加。而智利目前是全球第二大生產國。鋰被列入能源轉型的關鍵金屬，具有戰略地位。聖地亞哥既想要加強智利的經濟，也要保護環境。

RFI Image Archive / Matières Premières : le Chili veut nationaliser son lithium. Ici, une vue aérienne des bassins d'une mine de lithium dans le désert d'Atacama dans le nord du Chili. (illustration) ©REUTERS - Ivan Alvarado / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）通訊員Naïla Derroisné發自智利首都聖地亞哥（Santiago）的消息說，博里奇總統（Président BORIC）的戰略，是要建立一種公私混合模式。國家將參與到鋰的所有生產環節。智利將為此設立一家國有公司，產生更多的財富，用於建造學校、醫院和警察局。以便讓所有的智利人都得以享有更加有尊嚴的生活。

-- 智利開發鋰現狀是破壞環境和飲用水 -

本台法廣（RFI）法文報導提到，智利在一年裡，鋰的出口量翻了6倍。聖地亞哥方面有雄心，把智利發展成為全球第一大鋰生產國，並嘗試着去保護好鋰礦開採區所處的那片由鹽碱盆地組成的沙漠。

RFI Image Archive / Le désert d'Atacama, au Chili. © CC0 Pixabay - Sebastian Baszczyj / RFI Image Archive

同一報導還指出，在智利，鋰的開採破壞了自然環境，直接威脅到當地居民的飲用水。智利目前僅開採了北部的一個礦區salar d’Atacama。但智利還有60多處鋰礦資源。當局計畫通過國有化方式，研究未來開發新礦的可能性。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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RFI原材 / 智利宣布想要國有化鋰產業

Desk Nicolas 24.04.2023_jour Chili _Papier Desk Nicolas 2023.04.24 lundi à midi - PM - Le Chili annonce vouloir nationaliser son industrie du lithium. 尼古拉