法語圈:魁北克最大法語化中心

法語世界/第27集

美洲 – 歡迎您進入法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]（Cultures francophonie）專欄第27集。本次節目與大家分享本台法廣（RFI）加拿大蒙特利爾（Montréal）通訊員，在魁北克省最大一座法語化中心的現場採訪報導。

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-- 加拿大是早期法語圈機構的創始國之一 -

首先我們簡單介紹一下法語在加拿大的情況。地處北美的加拿大，是全球發達國家之一。法語和英語都屬於官方語言。法文資料顯示，加拿大早在1970年就參與了[法語國家及地區國際組織]（OIF）前生機構[文化和技術合作局]（ACCT）的創立，是早期法語圈機構的21個正式成員國之一。[法語國家及地區國際組織]（OIF）公布的2022年統計數據顯示，加拿大現有1100萬說法語的民眾，佔全國人口比率的29%。

RFI Image / Canada : Montréal. RFI - Marie-Laure Josselin

另外，加拿大的魁北克省（Canada-Québec）和新不倫瑞克省（Canada-Nouveau Brunswick）先後在1971年和1977年分別獨自成為[法語國家及地區國際組織]（OIF）旗下的正式成員。還有加拿大的安大略省（Canada-Ontario）也獨自在2016年被[法語國家及地區國際組織]（OIF）接納為觀察員。

-- 加拿大有三個省獨自加入法語國際組織 -

本台法廣（RFI）法文網上的這一報導還介紹說，魁北克省（Canada-Québec）是加拿大目前唯一隻用法語作為正式用語的地方行政區域。[法語國家及地區國際組織]（OIF）公布的2022年統計數據顯示，加拿大的魁北克省（Canada-Québec）現有說法語的人超過800萬，占當地人口比率為93%。而加拿大的新不倫瑞克省（Canada-Nouveau Brunswick）則有30多萬說法語的人，占該省人口比率的42%。

Grande-Anse, village côtier canadien situé dans la région de la Péninsule acadienne, au nord-est du Nouveau-Brunswick. Arnaud B.

此外，加拿大的安大略省（Canada-Ontario）現有170多萬說法語的人，占當地人口比率11%。這就是加拿大全國說法語民眾的主體。

RFI Image / Canada - Québec : les immigrants apprennent à parler français dans des cours intensifs. Ici, le quartier des Spectacles à Montréal (illustration). Chronique francophonie 027 / 法語世界:魁北克有北美最大的法語化中心。 © RFI - Laurence Aloir

在以法語為唯一官方用語的加拿大魁北克省，當地每年都要接待數萬移民。通常，這些人過去不會說法語。為了維護好語言，魁北克省制定了一項大型的法語化計畫。2023年03月20日法語圈國際日當天，本台法廣（RFI）播出了加拿大魁北克省通訊員利奧波德（Léopold Picot）的一個實地採訪報導，地點是在蒙特利爾(Montréal)的一座法語化中心。

-- 魁北克省有北美地區最大的法語化中心-

本台法廣（RFI）通訊員在這次現場採訪中得知，位於加拿大魁北克省蒙特利爾的伊夫·特里奧法語化中心（Centre Yves Thériault)每年接待大約2000名學生。這也是魁北克省最大的一座法語化中心。所以，應該也是加拿大，乃至北美最大的法語化中心。據這一中心的工作人員介紹，最新的統計數據顯示，到此就讀的人來自92個國家，說57種不同的語言。到這裡就讀的成人們只有一個目的，就是學習如何說法語。他們的年齡差距很大，從17歲到80歲都有。

RFI Image Archive / Canada - Québec : vue de Montréal. （illustration) 存檔圖片 / 加拿大-魁北克：蒙特利爾。 © Pixabay - Snowmen / RFI Image Archive

培訓法語是加拿大魁北克政府移民政策的關鍵之一。面對當前的勞動力不足，依賴移民屬於勢在必行的作法。省政府希望，新移民儘可能地多說法語。並在過去五年，成倍增加了培訓法語的預算。從之前9420萬加拿大元提高到1億8660萬加拿大元。一名受訪者還表示，法語化中心還配備了心理醫生和社會助理工作人員。

-- 魁北克法語化中心是新移民融入的紐帶-

本台法廣（RFI）法文報導還解釋說，為了讓全日在法語化中心上強化課的學習者得以安心就讀，省政府每月提供近1000加拿大元的補貼，但條件是，受益人必須在周一至周五的8點到16點，按時出勤上課。除了學習法語之外，魁北克省的法語化中心也是新移民們融入加拿大社會的一條紐帶。

RFI Image Archive / Drapeau de la Francophonie.(illustration) © Wikimedia Commons - Oliver H / RFI Image Archive

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第27集節目。簡介本台法廣（RFI）通訊員在北美，對加拿大魁北克省最大一座法語化中心的一次實地採訪的主要內容。

Chronique Cultures francophonie 027 28-04-2023 法語世界 第27集 - 魁北克的北美最大法語化中心

Cultures francophonie 027 28-04-2023 法語世界 Episode 27 La langue française au Canada et au plus grand centre de francisation au Québec 尼古拉

感謝本台法廣（RFI）在加拿大魁北克省通訊員進行的實地採訪，及Philippe的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下一集節目的時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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