巴西將是2023玉米出口最大國?

RFI原材 / 糧食主權

國際 – 南美大國巴西有可能在2023年實現它的一個夢想。在黑海農耕區遭遇俄烏戰爭破壞的大背景下，及中國對農產品需求的支持下，巴西今年有可能榮升全球玉米出口第一大國。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周末上網的最新話題。巴西已經在大豆的生產和出口上實現了世界第一的夢想，現已要輪到玉米了。不過，需要一提的是，巴西種植的玉米主要是轉基因品種。

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本台法廣（RFI）法文網2023年04月28日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出南美地區通訊員馬丁（Martin Bernard）發自巴西經濟中心聖保羅（Sao Paulo）的一篇報導。巴西將成為全球第一大玉米出口國？這一夢想有可能在今年得以實現。美國農業部預測，巴西的玉米出口量可達5200萬噸，而美國僅有4900萬噸。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Le Brésil, premier exportateur de maïs dans le monde?]。換做中文可被譯作[巴西，全世界的第一大玉米出口國？]。下面是簡介以供分享。

--巴西預計玉米取得大豐收-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先介紹說，即大豆之後，巴西將再次展現其為全球的農業強國。這次是會體現在玉米上。巴西業內企業Conab預測，今年的玉米產量可達1億2500萬噸，比去年增長10%。

--巴西玉米每年可兩季收成-

巴西有許多王牌。在一些地區，玉米每年有收兩次的可能。就是這第二次收成，猛增了76%。美國農業部預測，巴西玉米產量的40%可用於出口，相當於5200萬噸。與去年相比較，猛增60%多。如果美國農業部的這一預測得到證實，那巴西今年就是全球第一大玉米出口國。

RFI Image Archive / Le Brésil, premier exportateur de maïs dans le monde? Ici, vue aérienne d'une moissonneuse-batteuse dans un champ de maïs à Glória de Dourados dans l'État du Mato Grosso do Sul au Brésil. (illustration) SOPA Images/LightRocket via Gett - SOPA Images

巴西國內的數位原材專家，對玉米的預測也持同樣的美好願景。一名貿易商透露，今年的玉米需求量很大。中國是最大的進口國。巴西總統盧拉剛剛訪問了中國，再次加強了和北京之間的聯繫。其它的相關因素還有，美國和阿根廷的收穫都遇到了問題。還有烏克蘭由於俄羅斯入侵，造成其穀物出口複雜化。

--巴西主要種植轉基因玉米-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，主要種植轉基因品種的巴西玉米生產者保證說，他們能夠應對市場的需求。他們斷言，鑒於中國的市場開放，巴西玉米確實有如大豆那樣，正在成為一種現象。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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