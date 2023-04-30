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上海車展的首輛鈉離子電池車

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RFI Image / Chine : La présentation cette semaine au salon de l’automobile de Shanghai de la première voiture équipée d’une batterie au sodium a bousculé les esprits. Ici, la 20e édition du salon de l'automobile de Shanghai du 18 au 27 avril 2023. (illustration) RFI原材 / 首輛鈉離子電池車在2023年上海車展上亮相。
RFI Image / Chine : La présentation cette semaine au salon de l’automobile de Shanghai de la première voiture équipée d’une batterie au sodium a bousculé les esprits. Ici, la 20e édition du salon de l'automobile de Shanghai du 18 au 27 avril 2023. (illustration) RFI原材 / 首輛鈉離子電池車在2023年上海車展上亮相。 © Stéphane Lagarde/RFI
作者： 尼古拉
11 分鐘

中國 – 在國際市場上，金融界人士驚呼，“鋰”價泡沫已經破裂。戰略金屬-“鋰”（lithium）的價格自2022年11月以來在直線下跌。這可能與新電池的湧現並非毫不相干。在中國，全球首輛鈉離子電池車已於近日在2023年第20屆[上海車展]上閃耀登場。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周關注的焦點話題之一。簡稱2023年[上海車展] 的第二十屆上海國際汽車工業展覽會（-04月18日至04月27日）現已落下帷幕。引領當今世界汽車動力電池業的寧德時代新能源科技公司（CATL-Contemporary Amperex Technology）已經開始給電動車裝備鈉離子電池（batterie sodium-ion）。法國的一家初創企業緊隨其後。

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本台法廣（RFI）法文網2023年04月28日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇報導。分析鋰的價格在過去半年中直線下跌的原因。這可能與科技的發展有關。在汽車動力電池領域，湧現出了不含鋰，而是含鈉的新電池。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Batteries électriques : la bataille lithium-sodium]。換做中文可被譯作[電池:鋰-鈉之役]。下面是簡介以供分享。

--市場對鋰的需求出現了變化-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先介紹說，在過去6個月中，碳酸鋰（carbonate de lithium）的行情出現重挫。價格跌到之前的三分之一。這刻畫了產量的飛躍增加，但需求在中期內卻變得越來越不確定。

Image - RFI - Shanghai - Salon
RFI Image / La présentation cette semaine au salon de l’automobile de Shanghai de la première voiture équipée d’une batterie au sodium a bousculé les esprits. Ici, un million de visiteurs sont attendus 20e Salon international de l'industrie automobile de Shanghai. (du 18 au 27 avril 2023) © Stéphane Lagarde/RFI

能源轉型刺激了對鋰的急需，以滿足電池生產商的需要。在15年內，需求翻了三倍。在非洲大陸，項目紛紛湧現，還有在美洲的阿根廷，目前排名全球第四大出產國。

--阿根廷積極推動開發鋰資源-

南美國家在過去10年，給出了很多勘探許可。如今打算要開始收穫了，並展現出極具雄心的目標：在2025年前讓產量翻3倍。現已有了20多個項目，進度則各不相同。投資者主要有加拿大人和中國人。阿根廷可能將超越中國，接近智利，成為全球鋰的第二大生產國。

--鈉離子電池車首次公開亮相-

有預測認為，鋰業的前景可能會看跌。全球首輛鈉離子電池車本周在2023年第20屆[上海車展]上亮相。倫敦大學學院（UCL）的一名榮譽教授、獨立研究員解釋說，這種新科技已經研發了多年，能夠提供不一樣的續航時間。其電池能力足以供在城區間的使用。優點在於充電速度更快，成本更便宜。

Streaming en direct pour promouvoir les voitures présentes au salon de Shanghai, en Chine, avril 2023.
Streaming en direct pour promouvoir les voitures présentes au salon de Shanghai, en Chine, avril 2023. © Stéphane Lagarde/RFI

在中國市場上，裝備了新型電池的電動車預計在2023年年底之前市場化。鑒於磷酸鐵鋰電池（LFP）此前的發展速度，無鎳、無鈷，鈉離子電視也可能會迅速取得市場佔有率，從而降低對鋰的需求。

--法國也正在研發鈉離子電池-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，對使用鈉的癡迷並不僅只是局限於中國。

 

Image RFI - sodium
RFI Image / En France, la start-up Tiamat développe, elle aussi, des batteries au sodium. Ici, 336 lampes à sodium éclairent la Tour. (illustration) RFI/Pierre René-Worms

 

法國初創企業Tiamat développe也正在發展鈉離子電池，並希望在今年年底之前獲得1億歐元的融資，用於建造第一個車間。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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