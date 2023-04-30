上海車展的首輛鈉離子電池車

RFI原材 / 電池科技

中國 – 在國際市場上，金融界人士驚呼，“鋰”價泡沫已經破裂。戰略金屬-“鋰”（lithium）的價格自2022年11月以來在直線下跌。這可能與新電池的湧現並非毫不相干。在中國，全球首輛鈉離子電池車已於近日在2023年第20屆[上海車展]上閃耀登場。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周關注的焦點話題之一。簡稱2023年[上海車展] 的第二十屆上海國際汽車工業展覽會（-04月18日至04月27日）現已落下帷幕。引領當今世界汽車動力電池業的寧德時代新能源科技公司（CATL-Contemporary Amperex Technology）已經開始給電動車裝備鈉離子電池（batterie sodium-ion）。法國的一家初創企業緊隨其後。

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本台法廣（RFI）法文網2023年04月28日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇報導。分析鋰的價格在過去半年中直線下跌的原因。這可能與科技的發展有關。在汽車動力電池領域，湧現出了不含鋰，而是含鈉的新電池。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Batteries électriques : la bataille lithium-sodium]。換做中文可被譯作[電池:鋰-鈉之役]。下面是簡介以供分享。

--市場對鋰的需求出現了變化-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先介紹說，在過去6個月中，碳酸鋰（carbonate de lithium）的行情出現重挫。價格跌到之前的三分之一。這刻畫了產量的飛躍增加，但需求在中期內卻變得越來越不確定。

RFI Image / La présentation cette semaine au salon de l’automobile de Shanghai de la première voiture équipée d’une batterie au sodium a bousculé les esprits. Ici, un million de visiteurs sont attendus 20e Salon international de l'industrie automobile de Shanghai. (du 18 au 27 avril 2023) © Stéphane Lagarde/RFI

能源轉型刺激了對鋰的急需，以滿足電池生產商的需要。在15年內，需求翻了三倍。在非洲大陸，項目紛紛湧現，還有在美洲的阿根廷，目前排名全球第四大出產國。

--阿根廷積極推動開發鋰資源-

南美國家在過去10年，給出了很多勘探許可。如今打算要開始收穫了，並展現出極具雄心的目標：在2025年前讓產量翻3倍。現已有了20多個項目，進度則各不相同。投資者主要有加拿大人和中國人。阿根廷可能將超越中國，接近智利，成為全球鋰的第二大生產國。

--鈉離子電池車首次公開亮相-

有預測認為，鋰業的前景可能會看跌。全球首輛鈉離子電池車本周在2023年第20屆[上海車展]上亮相。倫敦大學學院（UCL）的一名榮譽教授、獨立研究員解釋說，這種新科技已經研發了多年，能夠提供不一樣的續航時間。其電池能力足以供在城區間的使用。優點在於充電速度更快，成本更便宜。

Streaming en direct pour promouvoir les voitures présentes au salon de Shanghai, en Chine, avril 2023. © Stéphane Lagarde/RFI

在中國市場上，裝備了新型電池的電動車預計在2023年年底之前市場化。鑒於磷酸鐵鋰電池（LFP）此前的發展速度，無鎳、無鈷，鈉離子電視也可能會迅速取得市場佔有率，從而降低對鋰的需求。

--法國也正在研發鈉離子電池-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，對使用鈉的癡迷並不僅只是局限於中國。

RFI Image / En France, la start-up Tiamat développe, elle aussi, des batteries au sodium. Ici, 336 lampes à sodium éclairent la Tour. (illustration) RFI/Pierre René-Worms

法國初創企業Tiamat développe也正在發展鈉離子電池，並希望在今年年底之前獲得1億歐元的融資，用於建造第一個車間。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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