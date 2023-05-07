戰略金屬“鎳”出現供大於求？

RFI原材 / 戰略金屬

戰略資源 – 歐盟委員會在2023年3月中旬提交的[關鍵原材料法]（CRMA）草案中，把鎳和銅都歸入了戰略金屬之列。這不僅是國際原材市場近期所關注的重大歐洲政策新動向。也是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周上網的最新話題之一。不過由於印度尼西亞超產，造成當前市場上供大於求。有業內人士分析認為，從中長期角度而言，鎳的價格看跌。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月01日星期一在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新報道。印度尼西亞鎳的豐產現已確認。但市場認為，產量過多，造成供大於求。全球的超產量將近24萬噸。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Le marché du nickel en plein brouillard]。換做中文可被譯作[鎳的市場充滿迷霧]。下面是簡介以供分享。

-- 印尼豐產顛覆全球鎳市場行情 -

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，印度尼西亞打亂了全球的鎳市場。它的供應量之大促使總部位於葡萄牙里斯本的[國際鎳研究組]（INGS-International Nickel Study Group）不得不重新分析其市場預測：全球超產量創下近十年來最多，高達23萬9千噸。

-- 全球鎳產量擴大超過需求增速 -

當前的超產出現於需求繼續增長的大背景下。去年的鎳需求增長了6%。[國際鎳研究組]（INGS-International Nickel Study Group）預測，今年的增幅與去年相當。但這種需求上增幅低於印尼鎳產量的增速。

-- 印尼鎳豐產暫不影響市場價格 -

印尼的鎳豐產對國際價格的影響暫時不大。因為，印尼鎳主要用於冶金業，生產合金鋼。業內稱之為“鎳鐵”（ferronickel）或二級鎳（nickel de classe 2），這不是被用於製造電池的鎳。這種鎳不僅沒有在倫敦金屬交易所（LME）掛牌，也不在上海交易市場上公開求售。印尼鎳就算充斥市場，理論上也不能影響到高純度鎳的價格。

RFI Image Archive / L'abondance de nickel indonésien se confirme en 2023. Le surplus mondial est désormais estimé à 239 000 tonnes, selon INGS. （illustration） Getty - Gilliane Tedder / RFI Image Archive

電動車製造商所需的鎳，屬於一級鎳（nickel de classe 1），也被稱之為“電解鎳”（nickel électrolytique）。這種鎳的行情，目前穩定在每噸2萬4千美元。

-- 中國企業預測電解鎳格會重挫 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，中國電池生產企業貝特瑞新材料集團（BTR）認為，從中長期而言，一級鎳(nickel de classe 1)價格會跌至每噸8000美元，僅為當前價格的三分之一。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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