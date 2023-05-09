高盛同意支付2億1500萬美元與工作場所中性騷擾受害者和性別歧視受害者庭外合解

司法

華爾街投資銀行高盛5月9日發表聲明，針對約2800名前任與現任員工提出的職場性別歧視與性騷擾控訴，高盛同意支付2億1500萬美元，來和解這起即將開始審理的集體訴訟。

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法新社報道，這起自2010年提起的集體訴訟，原定今年6月5日在紐約開始審判。高盛（Goldman Sachs）面臨的指控包括75起在工作場所＇行為不當案件，例如觸碰、不當評論與要求發生性行為；還包括基於性別而對女性職員的薪資不平等待遇與阻礙升遷等。

高盛與原告律師今天發表聯合聲明說，和解對象包括從2000年代初期到今年3月，曾在特定的銀行業務、管理和證券部門任職的約2800名女性員工。

原告之一奧里奇（Shanna Orlich）在聲明中表示：「身為原始告訴人之一，過去近13年我一直帶着驕傲且毫不猶豫地支持這起訴訟。我也相信，這份和解將能幫助到我提起訴訟時心中想的那些女性。」

高盛人力資本管理部門全球主管亞瑟（Jacqueline Arthur）則說：「經過10多年來的猛烈纏訟，雙方已同意達成和解。」

作為和解條件，一名獨立專家將持續3年分析高盛的員工表現評價與薪資公平情況。