突尼斯:傑爾巴島猶太教堂遇襲

社會衝突/宗教信仰

北非 – 在北非國家突尼斯的地中海旅遊勝地傑爾巴島（Djerba），當地的一座猶太教堂Ghriba於本周二晚（2023年05月09日）遇襲，引起國際輿論的關注。目前已知有數人死亡。其中遇難的兩位平民，有一人擁有法國國籍。本台法廣（RFI）通訊員於05月11日周四下午發回的更新報道說，當局譴責這一行徑，不過，至今在措辭中，尚未使用“恐怖份子”的提法。

廣告 繼續瀏覽後續

RFI Carte Archive / Tunisie est un pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. Ici, une carte indiquée l'île de Djerba. (illustration) 存檔地圖 / 非洲國家：突尼斯 © RFI Carte Archive

綜合本台法廣（RFI）法文網自周三以來發布上網的多則報道，突尼斯內政部在2023年05月11日周四下午談到了傑爾巴島（Djerba）上發生的襲擊事件。突尼斯總統賽義德（Président Kaïs Saïed ）於周三晚主持召開了一次國防理事會，譴責這一卑鄙行徑。在此之前，當局還曾多次使用“犯罪”一詞，但至今沒有提到”恐怖份子”。

--傑爾巴島猶太教堂的遇害人中有平民-

多則消息提到，至少有四人死亡，其中包括了不幸遇害的兩位平民。據悉，有一名40來歲的遇難者擁有法國國籍，另一位遇害的平民為30來歲的突尼斯人。突尼斯當局表示，行兇的人是一名國民警衛隊員。肇事者首先殺害了他的一名戰友，然後持槍，到猶太教堂前行兇。

--突尼斯當局證實猶太朝聖活動是目標-

本台法廣（RFI）通訊員阿米拉（Amira Souilem）此前發自突尼斯（Tunis）的消息提到，社交媒體上流傳着一些朝聖者被困在傑爾巴島猶太教堂中的畫面。人們最初不知發生了什麼情況，後來突尼斯內政府證實，發生了針對Ghriba猶太教堂朝聖活動的攻擊事件。行兇者在猶太教堂前，朝負責安全的執法人員開火，至少造成兩位平民遇害。

RFI Image Archive / Tunisie : la police monte la garde devant la synagogue de la Ghriba à Djerba le 10 mai 2023. AP - Moncef Abidi / RFI Image Archive

突尼斯現在仍生活着1500名猶太教信徒。Ghriba猶太教堂的朝聖活動依照傳統，是在逾越節（Pâque juive）之後第33天舉行。每年吸引數千人前來朝聖。一些朝聖者來自歐洲、美國和以色列，但人數在2002年的上次恐襲事件後大幅減少。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .~