社會衝突/宗教信仰

突尼斯:傑爾巴島猶太教堂遇襲

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RFI Image Archive / Tunisie: une attaque fait plusieurs morts sur l’île de Djerba en plein pèlerinage juif de la Ghriba. Ici, The interior of El Ghriba synagogue, the oldest in Africa, on the Island of Djerba, Tunisia. (illustration) 北非社會/突尼斯:傑爾巴島猶太教堂遇襲。
RFI Image Archive / Tunisie: une attaque fait plusieurs morts sur l’île de Djerba en plein pèlerinage juif de la Ghriba. Ici, The interior of El Ghriba synagogue, the oldest in Africa, on the Island of Djerba, Tunisia. (illustration) 北非社會/突尼斯:傑爾巴島猶太教堂遇襲。 © AP - Mosa'ab Elshamy / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
6 分鐘

北非 – 在北非國家突尼斯的地中海旅遊勝地傑爾巴島（Djerba），當地的一座猶太教堂Ghriba於本周二晚（2023年05月09日）遇襲，引起國際輿論的關注。目前已知有數人死亡。其中遇難的兩位平民，有一人擁有法國國籍。本台法廣（RFI）通訊員於05月11日周四下午發回的更新報道說，當局譴責這一行徑，不過，至今在措辭中，尚未使用“恐怖份子”的提法。

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Image RFI Archive - Tunisie - Mer Méditerranée
RFI Carte Archive / Tunisie est un pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. Ici, une carte indiquée l'île de Djerba. (illustration) 存檔地圖 / 非洲國家：突尼斯 © RFI Carte Archive

綜合本台法廣（RFI）法文網自周三以來發布上網的多則報道，突尼斯內政部在2023年05月11日周四下午談到了傑爾巴島（Djerba）上發生的襲擊事件。突尼斯總統賽義德（Président Kaïs Saïed ）於周三晚主持召開了一次國防理事會，譴責這一卑鄙行徑。在此之前，當局還曾多次使用“犯罪”一詞，但至今沒有提到”恐怖份子”。

--傑爾巴島猶太教堂的遇害人中有平民-

多則消息提到，至少有四人死亡，其中包括了不幸遇害的兩位平民。據悉，有一名40來歲的遇難者擁有法國國籍，另一位遇害的平民為30來歲的突尼斯人。突尼斯當局表示，行兇的人是一名國民警衛隊員。肇事者首先殺害了他的一名戰友，然後持槍，到猶太教堂前行兇。

--突尼斯當局證實猶太朝聖活動是目標-

本台法廣（RFI）通訊員阿米拉（Amira Souilem）此前發自突尼斯（Tunis）的消息提到，社交媒體上流傳着一些朝聖者被困在傑爾巴島猶太教堂中的畫面。人們最初不知發生了什麼情況，後來突尼斯內政府證實，發生了針對Ghriba猶太教堂朝聖活動的攻擊事件。行兇者在猶太教堂前，朝負責安全的執法人員開火，至少造成兩位平民遇害。

RFI Image Archive - Tunisie - Ghriba
RFI Image Archive / Tunisie : la police monte la garde devant la synagogue de la Ghriba à Djerba le 10 mai 2023. AP - Moncef Abidi / RFI Image Archive

突尼斯現在仍生活着1500名猶太教信徒。Ghriba猶太教堂的朝聖活動依照傳統，是在逾越節（Pâque juive）之後第33天舉行。每年吸引數千人前來朝聖。一些朝聖者來自歐洲、美國和以色列，但人數在2002年的上次恐襲事件後大幅減少。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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