乾旱重創西班牙的橄欖油生產

RFI原材 / 歐洲農業

歐洲 – 西班牙是橄欖油的全球第一大生產國，佔總量的50%。但由於乾旱，2022至2023年度的產量同比跌幅已知超過50%。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在近日上網的關注話題之一。業內擔心，西班牙橄欖油下一個收成季的情況可能會更糟糕。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月12日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出馬德里（MADRID）通訊員弗朗索瓦（François Musseau）的一篇報道。橄欖油的全球第一大出產國-西班牙，產量正在不斷下跌。與2021至2022年度相比較，2022至2023年度的產量已由此前的148萬噸猛跌到60萬噸。跌幅高達55%。令人感到鬱悶的是，如此災難性的數字有可能在下一個收成季時更加糟糕。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[En Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive]。換做中文可被譯作[西班牙，乾旱嚴重影響橄欖油生產]。下面是簡介以供分享。

-- 讓西班牙人感到驕傲的特產之一是特級初榨橄欖油-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，橄欖油，尤其是最高品質等級的特級初榨橄欖油（vierge extra）更屬於西班牙國人的驕傲之一。但這在過去兩、三年，成了一個讓當地人感到焦慮的話題。如今則變得更加嚴峻，簡直可以說是災難性的。西班牙橄欖油產量直線下滑，如此情形前所未見。

RFI Image Archive / Face à la sécheresse qui met à mal le secteur de l'agriculture, le gouvernement espagnol a décidé, jeudi 11 mai 2023, de mettre en place un important programme d'aides aux agriculteurs, éleveurs et autres apiculteurs. AP - Bernat Armangue / RFI Image Archive

西班牙橄欖油產量大跌的原因是：歷史性乾旱，造成降雨量驟減。2022年10月至2023年05月期間的降雨量，已知比正常時期減少了四分之一。所有人都知道現在的蓄水只是其能力的一半。

-- 西班牙橄欖樹種植地區降雨量驟減的情況更是突出-

在西班牙重要的橄欖樹種植地區安達盧西亞（Andalousie），尤其是在哈恩省（Jaén）降雨量下跌了50%，蓄水量僅有儲水能力的四分之一。這對密集型農業的影響前所未見，而且還具有如同橄欖樹林一樣的普遍性。今年四月份的情況更糟糕，嚴重乾旱，氣溫攀升至攝氏40度左右。這種極端條件影響橄欖樹的開花。沒有花，就沒有橄欖；沒了橄欖，就不會有橄欖油。

Tout comme la France, l'Italie ou l'Espagne, l'Allemagne n'est pas non plus épargnée par la sécheresse et les incendies. © AP/Jan Woitas

同一報道提到，佩德羅·桑切斯首相領導的西班牙現政府試圖減輕種植者的困境，不僅把橄欖油的增值稅（TVA）由10%降至5%，還減少了收入稅。但安達盧西亞地區的小種植者聯盟（UPA-Union des petits agriculteurs）認為，這些措施微不足道。如果未來幾周內沒有出現大幅度的降雨，會有成批成批的經營者面臨破產，或被迫關門。

-- 橄欖油產業當前困境對西班牙整體經濟是個壞消息-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後提到，如此情形對西班牙整體經濟而言，是一個壞消息。

RFI Matières Premières / En Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive. Entre 2021-2022 et 2022-2023, la production d'huile d'olive en Espagne est passée de 1,48 million de tonnes à 600 000 tonnes, soit une chute brutale de 55 %. CC by Pixabay/Barbara Jackson 2.0

西班牙橄欖油每年的出口額高達30億歐元，主要是面向亞洲和美國。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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