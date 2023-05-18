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乾旱重創西班牙的橄欖油生產

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RFI Image / Matières Premières : en Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive. La sécheresse record qui sévit actuellement en Espagne « asphyxie 80% des terres agricoles » selon le principal syndicat du secteur, la COAG. (illustration) RFI原材 / 乾旱重創西班牙的橄欖油生產。
RFI Image / Matières Premières : en Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive. La sécheresse record qui sévit actuellement en Espagne « asphyxie 80% des terres agricoles » selon le principal syndicat du secteur, la COAG. (illustration) RFI原材 / 乾旱重創西班牙的橄欖油生產。 © Pauline Gleize / RFI
作者： 尼古拉
10 分鐘

歐洲 – 西班牙是橄欖油的全球第一大生產國，佔總量的50%。但由於乾旱，2022至2023年度的產量同比跌幅已知超過50%。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在近日上網的關注話題之一。業內擔心，西班牙橄欖油下一個收成季的情況可能會更糟糕。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月12日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出馬德里（MADRID）通訊員弗朗索瓦（François Musseau）的一篇報道。橄欖油的全球第一大出產國-西班牙，產量正在不斷下跌。與2021至2022年度相比較，2022至2023年度的產量已由此前的148萬噸猛跌到60萬噸。跌幅高達55%。令人感到鬱悶的是，如此災難性的數字有可能在下一個收成季時更加糟糕。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[En Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive]。換做中文可被譯作[西班牙，乾旱嚴重影響橄欖油生產]。下面是簡介以供分享。

-- 讓西班牙人感到驕傲的特產之一是特級初榨橄欖油-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，橄欖油，尤其是最高品質等級的特級初榨橄欖油（vierge extra）更屬於西班牙國人的驕傲之一。但這在過去兩、三年，成了一個讓當地人感到焦慮的話題。如今則變得更加嚴峻，簡直可以說是災難性的。西班牙橄欖油產量直線下滑，如此情形前所未見。

Image RFI - PHOTO Sécheresse Espagne
RFI Image Archive / Face à la sécheresse qui met à mal le secteur de l'agriculture, le gouvernement espagnol a décidé, jeudi 11 mai 2023, de mettre en place un important programme d'aides aux agriculteurs, éleveurs et autres apiculteurs. AP - Bernat Armangue / RFI Image Archive

西班牙橄欖油產量大跌的原因是：歷史性乾旱，造成降雨量驟減。2022年10月至2023年05月期間的降雨量，已知比正常時期減少了四分之一。所有人都知道現在的蓄水只是其能力的一半。

-- 西班牙橄欖樹種植地區降雨量驟減的情況更是突出-

在西班牙重要的橄欖樹種植地區安達盧西亞（Andalousie），尤其是在哈恩省（Jaén）降雨量下跌了50%，蓄水量僅有儲水能力的四分之一。這對密集型農業的影響前所未見，而且還具有如同橄欖樹林一樣的普遍性。今年四月份的情況更糟糕，嚴重乾旱，氣溫攀升至攝氏40度左右。這種極端條件影響橄欖樹的開花。沒有花，就沒有橄欖；沒了橄欖，就不會有橄欖油。

Tout comme la France, l'Italie ou l'Espagne, l'Allemagne n'est pas non plus épargnée par la sécheresse et les incendies.
Tout comme la France, l'Italie ou l'Espagne, l'Allemagne n'est pas non plus épargnée par la sécheresse et les incendies. © AP/Jan Woitas

同一報道提到，佩德羅·桑切斯首相領導的西班牙現政府試圖減輕種植者的困境，不僅把橄欖油的增值稅（TVA）由10%降至5%，還減少了收入稅。但安達盧西亞地區的小種植者聯盟（UPA-Union des petits agriculteurs）認為，這些措施微不足道。如果未來幾周內沒有出現大幅度的降雨，會有成批成批的經營者面臨破產，或被迫關門。

-- 橄欖油產業當前困境對西班牙整體經濟是個壞消息-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後提到，如此情形對西班牙整體經濟而言，是一個壞消息。

Image RFI - huile alimentaire
RFI Matières Premières / En Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive. Entre 2021-2022 et 2022-2023, la production d'huile d'olive en Espagne est passée de 1,48 million de tonnes à 600 000 tonnes, soit une chute brutale de 55 %. CC by Pixabay/Barbara Jackson 2.0

西班牙橄欖油每年的出口額高達30億歐元，主要是面向亞洲和美國。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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