印度政策調整限制進口棕櫚油

RFI原材 / 糧油政策

南亞 – 中國和印度是全球兩大植物油進口國。面對油菜種植者的壓力和食用油市場的行情演變，印度政府出台新政策，限制棕櫚油的進口。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在近日上網的最新話題之一。但印度的這一政策調整應該不會導致棕櫚油價格的下跌，因為馬來西亞的庫存棕櫚油少了，因為其產量逐年下降。而[厄爾尼諾]現象（El Nino）所帶來的氣候失律，預計今夏（2023年）會嚴重影響東南亞地區的種植業，及產量。此外，印度有了一個發展其本國棕櫚產業的規畫。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月15日星期一在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇報道。印度在四月份，對棕櫚油的進口量大幅下跌，使得葵花油和菜籽油受益。這一政策引起討論，但對棕櫚油價格的衝擊有限。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Huile de palme: l'Inde restreint ses importations]。換做中文可被譯作[棕櫚油:印度限制其進口]。下面是簡介以供分享。

-- 印度進口的食用植物油品種在近期有重大變化 -

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，印度和中國是全球兩大植物油進口國。所以，理論上，印度的政策變化應該會是市場價格羅盤的一根指針。這解釋了為何有部分貿易商對印度進口的棕櫚油在今年四月份大幅降低感到擔憂。環比跌幅為30%，相當於51萬噸。而三月份的進口量就已經低於前五個月的平均值。如此同時，葵花油的進口量猛增68%。

RFI Image Archive / Inde : les autorités sont engagées dans une dynamique de plantation pour développer la filière palme locale depuis 2021 avec un objectif d’un million d’hectares d’ici à cinq ans. Ici, une plantation d’huile de palme. (illustration) Getty - Collins Chin / RFI Image Archive

印度當前的這種趨勢可能還會持續。因為，由於等待一項和關稅有關的決定，有多達數十萬噸的葵花油和豆油被困在印度港口已經數周之久。這應該會在短期內，造成對棕櫚油的購買繼續放緩。

-- 印度現在的進口政策讓豆油和葵花油更具優勢 -

進口商現在選擇豆油和葵花油，首先是因為，在印度，這兩種食用油當前的進口價格比棕櫚油更便宜。另一解釋則是由於政治上的原因。限制對棕櫚油的進口，是當前處於困境中印度油菜種植者們的一個請求。他們還要求，提高對棕櫚油實施的進口稅。

RFI Image Archive / Huile de palme: les stocks chez le géant malaisien sont en effet très bas, du fait d’une production qui diminue d’année en année. Ici, une plantation de palmier à huile à Johor, en Malaisie. (illustration) Getty / RFI Images Archive

此外，減少對棕櫚油的進口，也是為了印度發展本國棕櫚油產業的需要。當局自2021年開始，積極推動對棕櫚樹的種植。目標是要在五年內，讓種植規模達到100萬公頃。為了讓種植者加入，農場主們需要獲得在印度國內市場上的價格保證。

-- 印度食用油市場的變化對國際價格的衝擊有限 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，印度的當前趨勢不會造成棕櫚油的價格下跌，但可以穩定價格，帶來一定的壓力。因為馬來西亞的庫存棕櫚油在逐年減少，而[厄爾尼諾]現象（El Nino）所帶來的氣候失律，預計在今年夏季可能會嚴重影響東南亞地區的種植業，及產量。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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