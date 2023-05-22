美國礦企加強全球採金領導地位

RFI原材 / 礦產開發

國際 – 美國紐蒙特公司(Newmont)正在加強其在全球採金業內的領導地位，預計可在2023年年底前完成對澳大利亞的同行：紐克雷斯特礦業（Newcrest）的收購。

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總部位於美國科羅拉多州（État du Colorado）的紐蒙特黃金公司（Newmont）是全球第一大開採金礦的企業。據來自金融界的最新消息，美國紐蒙特黃金公司現已就收購澳大利亞同行紐克雷斯特礦業（Newcrest），達成了最終協議。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法語“原材料”專欄（Chronique Matières Premières）在上周二（2023年05月15日）的節目中就已預報了相關消息，並提到這筆交易的金額可能高達190億美元。而05月21日星期天傳出的最新消息，也說是這一金額。按通常的條件，這筆交易的完成應該是在2023年第4個季度之前。

--美國的全球第一大採金礦企即將擴大業務範圍-

本台法廣（RFI）經濟記者Altin Lazaj此前在其法文報道中提到，美國的紐蒙特黃金公司（Newcrest）在完成了這一收購案之後，其採礦業務的經營範圍將得到進一步的擴大：除了黃金之外，還將涉足銅礦和能源轉型所需的戰略金屬。未來，美國紐蒙特黃金公司的旗下資產將遍布世界各地：從南北美洲、到非洲、澳洲，進入太平洋。

RFI Image Archive / Matières Premières : Le group minier américain Newmont renforce sa position de leader mondial dans l’extraction de l’or. Ici, l'or liquide est versé pour former des lingots d'or à la mine d'or Carlin de Newmont Mining près d'Elko, Nevada le 21 mai 2014. (illustration) REUTERS - Rick Wilking / RFI Image Archive

此外，美國紐蒙特黃金公司（Newmont）通過收購澳大利亞紐克雷斯特礦業（Newcrest），就可以直接掌控一些已開發了的，正在滿足世界需求的礦場。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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