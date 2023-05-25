全球化的30年一頁已被翻過？
全球化 – 原材料市場是否將打破持續了數月之久的短暫平靜？這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周上網的最新話題之一。錫瑞鐠大宗商品研究所（Cercle Cyclope）剛剛發布的最新報道認為，在原材市場中，新的風暴正在形成之中。專家表示，全球化的光榮30年一頁已被翻過。
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本台法廣（RFI）法文網2023年05月24星期三在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新報道。被列入屬於分析原材市場走向的錫瑞鐠（Cyclope）報告，內容從蜂蜜到石油，由戰略金屬鎳至經濟作物棉花無所不包。其最新刊物預言，原材市場將發生新的風暴。
本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Matières premières en 2023: le calme avant la tempête]。換做中文可被譯作[原材料在2023，暴風雨前的平靜]。下面是簡介以供分享。
--各類原材價格的壓力都暫時現緩和 -
本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，在歷時兩年的疫情，及歐洲門戶所發生的戰爭之後，原材料市場在過去數月依賴得以喘息。農產品市場的壓力，因豐收和好的展望而已有緩和。在能源市場，石油價格現在為每桶75美元左右。而天然氣的價格已經遠低於去年9月份時的每兆瓦時（MWh）300歐元。由於中國進口減少，煤炭價格也跌了。在金屬方面，價格在整體上目前顯得輕鬆。海運的成本也恢復到了危機之前。不過，錫瑞鐠（Cyclope）報告的總協調人認為，這一切都是假印象。
--能源轉型所需的金屬行情繼續看漲 -
能源轉型對金屬需求造成的壓力在增大。價格在過去數月里重挫的碳酸鋰（carbonate de lithium），將會被穩定在高位。這是法國地質和採礦研究局（BRGM-Bureau de Recherches Géologiques et Minières)一位專家的觀點。放眼2024年，銅價將面臨壓力，因為，開採成本在增加，現有礦區可采儲量在減少。
--南半球2024農業生產將受氣候影響 -
在農業領域，厄爾尼諾現象（El Niño）所帶來的氣候波動似乎已獲證實。可能會影響2024年南半球的收成，和亞洲的稻米生產，造成價格上揚。
本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後提到，錫瑞鐠（Cyclope）報告的總協調人覺得，對2023年地緣政治、經濟和能源的展望不動人。這名原材市場專家表示，幸福全球化的光榮30年一頁已被翻過。
~. Fin .~