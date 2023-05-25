RFI原材 / 市場預測

全球化 – 原材料市場是否將打破持續了數月之久的短暫平靜？這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周上網的最新話題之一。錫瑞鐠大宗商品研究所（Cercle Cyclope）剛剛發布的最新報道認為，在原材市場中，新的風暴正在形成之中。專家表示，全球化的光榮30年一頁已被翻過。

RFI Image Archive / Matières premières : la page des 30 ans de mondialisation est-elle tournée ? Ici, un globe terrestre en déchets plastiques. (illustation) 全球化的30年一頁已被翻過？

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月24星期三在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新報道。被列入屬於分析原材市場走向的錫瑞鐠（Cyclope）報告，內容從蜂蜜到石油，由戰略金屬鎳至經濟作物棉花無所不包。其最新刊物預言，原材市場將發生新的風暴。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Matières premières en 2023: le calme avant la tempête]。換做中文可被譯作[原材料在2023，暴風雨前的平靜]。下面是簡介以供分享。

--各類原材價格的壓力都暫時現緩和 -

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，在歷時兩年的疫情，及歐洲門戶所發生的戰爭之後，原材料市場在過去數月依賴得以喘息。農產品市場的壓力，因豐收和好的展望而已有緩和。在能源市場，石油價格現在為每桶75美元左右。而天然氣的價格已經遠低於去年9月份時的每兆瓦時（MWh）300歐元。由於中國進口減少，煤炭價格也跌了。在金屬方面，價格在整體上目前顯得輕鬆。海運的成本也恢復到了危機之前。不過，錫瑞鐠（Cyclope）報告的總協調人認為，這一切都是假印象。

--能源轉型所需的金屬行情繼續看漲 -

能源轉型對金屬需求造成的壓力在增大。價格在過去數月里重挫的碳酸鋰（carbonate de lithium），將會被穩定在高位。這是法國地質和採礦研究局（BRGM-Bureau de Recherches Géologiques et Minières)一位專家的觀點。放眼2024年，銅價將面臨壓力，因為，開採成本在增加，現有礦區可采儲量在減少。

--南半球2024農業生產將受氣候影響 -

在農業領域，厄爾尼諾現象（El Niño）所帶來的氣候波動似乎已獲證實。可能會影響2024年南半球的收成，和亞洲的稻米生產，造成價格上揚。

RFI Matières Premières / Dans le secteur agricole, l'arrivée de la perturbation climatique El Niño semble se confirmer et pourrait affecter les récoltes de 2024 dans l'hémisphère sud, mais aussi la production de riz en Asie. Ici, El Niño. (illustration) Getty Images/Science Photo Libra - JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後提到，錫瑞鐠（Cyclope）報告的總協調人覺得，對2023年地緣政治、經濟和能源的展望不動人。這名原材市場專家表示，幸福全球化的光榮30年一頁已被翻過。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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