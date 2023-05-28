羅布斯塔咖啡豆價近15年新高

RFI經濟 / 原材市場

國際 – 在咖啡豆市場上，最粗淺的分類就是阿拉比卡（Arabica）和羅布斯塔（Robusta）這兩大品種。而在歐洲暢銷的速溶咖啡（café instantané)和意式濃縮咖啡（expresso）主要成分就出自羅布斯塔（Robusta）咖啡豆。而越南則是這種咖啡豆的全球最大生產國。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在上周五上網的最新話題之一。在國際市場上，羅布斯塔（Robusta）咖啡豆的價格在上個星期一度超過每噸2800美元，正處於過去15年來的高位。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月26星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭（Altin Lazaj）的一篇最新報道。原材市場上，羅布斯塔（Robusta）咖啡豆熱可炙手，其價格攀升。最近一段時期里，在倫敦交易所一路飆漲，創15年以來的新高。

-- 羅布斯塔(Robusta)咖啡豆因需求增大價格不斷攀升 -

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Le prix du café robusta devient de plus en plus cher]。換做中文可被譯作[羅布斯塔咖啡的價格越來越昂貴]。下面是簡介以供分享。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，促成主要用於配製速溶咖啡（café instantané)和意式濃縮咖啡（expresso）的羅布斯塔（Robusta）咖啡豆價格飆漲的各種條件現在都已具備。羅布斯塔（Robusta）咖啡豆的價格低於阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，在全球需求不斷提高的背景下，生產國的供應卻在降低。

-- 多種原因造成羅布斯塔(Robusta)咖啡豆供應量減少 -

越南作為羅布斯塔（Robusta）咖啡豆的全球最大產地，其庫存量正處於最低水平。專家們認為，用於出口的部分，90%已售出。與此同時，越南的一些農業生產者已經減少咖啡的種植面積，改為種植經濟上更加有利可圖的百香果（fruit de passion）。

RFI Image Archive / Le Vietnam est le plus grand producteur au monde de robusta. Ici, Fleur du café robusta à Dak Lak au Vietnam. (illustration) Wikimédia - DXLINH / RFI Image Archive

此外，還有氣候變化也帶來減產。由於暴雨，羅布斯塔（Robusta）咖啡豆的全球第三大產地印度尼西亞，預計今年的收成將下跌大約20%。

-- 氣候因素會影響巴西羅布斯塔(Robusta)咖啡豆豐收 -

巴西的收成熱火朝天，這將有助於提高供應量。因此，從長期而言，價格有可能會走低。但不確定性來自厄爾尼諾現象（El Niño）。這種氣候現象預計將於今年下半年在全球出現。如果十分強烈，那些觸發乾旱，造成越南和巴西的大幅度減產。而市場已在為發生如此情形做事前的提前準備。

RFI Image Archive / Les changements climatiques menacent plusieurs variétés sauvages de café. (illustration) © Getty -Trevor Snapp / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後提到，造成羅布斯塔(Robusta)咖啡豆價格攀升的另一原因是未來幾年投資者和種植者都將感到頭疼。全球對咖啡的需求增大，但由於氣候災害加劇，其供應量將繼續減少。最讓人擔心的是，氣候的升溫會減少種植面積。咖啡價格在短期內無法降低。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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