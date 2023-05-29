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加拿大:魁北克論加強開礦立法
北美 – 在加拿大的魁北克，面對礦業開發許可的暴漲，民眾要求加強立法。為了平息輿論，魁北克省政府就此發起了公共諮詢。
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據本台法廣（RFI）法文網報道，自然資源豐富的加拿大，有可能在未來幾年晉陞成為電動汽車電池的重要生產方之一。在魁北克，與這一工業有關的石墨礦（graphite）和鋰礦（lithium）的項目成倍增加。這引發當地居民的擔憂。鑒於讓企業購買勘探地下礦藏資源的許可證過於簡便，輿論指出，缺少立法。
-- 輿論要求魁北克省政府修訂礦業法律 -
本台法廣（RFI）通訊員亞歷克西斯（Alexis Gacon）於上周發自蒙特利爾（Montréal）的消息說，在魁北克，礦藏勘探的許可只需上網點幾下鼠標，支付近50加拿大元即可購得。對此，監控加拿大礦產的協會[礦業觀察]（MiningWatch）的共同主任指出，現在到了對魁北克遙遠西部礦產加強管理的時刻了。要求魁北克省政府修訂礦業法律，已經取得非常廣泛的共識。
成倍增加的礦業項目引起了不少摩擦。比如，在一個遊客眾多的自然公園mont Tremblant周圍，就近開發石墨礦，居民們予以反對。在距離礦區4公里處，一位居民表示，這是一處天堂，自然公園是人們遊戲的場地。但阻止礦業項目是一項極其困難的事情，然而這就是他們的目標。
-- 魁北克省政府為平息輿論發起了諮詢 -
本台法廣（RFI）法文網表示，為了平息當地居民的抱怨，魁北克省政府現已就加強針對開礦活動的框架發起了公共諮詢。
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