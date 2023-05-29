加拿大:魁北克論加強開礦立法

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北美 – 在加拿大的魁北克，面對礦業開發許可的暴漲，民眾要求加強立法。為了平息輿論，魁北克省政府就此發起了公共諮詢。

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RFI Image / Canada : les Plaines d’Abraham, un immense parc au coeur de la ville de Québec, ont servi de terrain de jeux aux amateurs de luge et de ski de fond tout l’hiver. (illustration) © Pascale Guéricolas/RFI

據本台法廣（RFI）法文網報道，自然資源豐富的加拿大，有可能在未來幾年晉陞成為電動汽車電池的重要生產方之一。在魁北克，與這一工業有關的石墨礦（graphite）和鋰礦（lithium）的項目成倍增加。這引發當地居民的擔憂。鑒於讓企業購買勘探地下礦藏資源的許可證過於簡便，輿論指出，缺少立法。

-- 輿論要求魁北克省政府修訂礦業法律 -

本台法廣（RFI）通訊員亞歷克西斯（Alexis Gacon）於上周發自蒙特利爾（Montréal）的消息說，在魁北克，礦藏勘探的許可只需上網點幾下鼠標，支付近50加拿大元即可購得。對此，監控加拿大礦產的協會[礦業觀察]（MiningWatch）的共同主任指出，現在到了對魁北克遙遠西部礦產加強管理的時刻了。要求魁北克省政府修訂礦業法律，已經取得非常廣泛的共識。

RFI Image Archive / Canada : des touristes dans le parc national de la Mauricie, au Québec, le 1er octobre 2022. (illustration) © RFI / Léopold Picot

成倍增加的礦業項目引起了不少摩擦。比如，在一個遊客眾多的自然公園mont Tremblant周圍，就近開發石墨礦，居民們予以反對。在距離礦區4公里處，一位居民表示，這是一處天堂，自然公園是人們遊戲的場地。但阻止礦業項目是一項極其困難的事情，然而這就是他們的目標。

-- 魁北克省政府為平息輿論發起了諮詢 -

本台法廣（RFI）法文網表示，為了平息當地居民的抱怨，魁北克省政府現已就加強針對開礦活動的框架發起了公共諮詢。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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