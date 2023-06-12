歐盟提與突尼斯加強夥伴關係

RFI非洲 / 歐非關係

地中海地區 – 歐盟方面向突尼斯提議，有條件地加強夥伴關係。其中包含與國際貨幣基金（FMI）達成一項協議的部分。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，在北非馬格裡布地區，歐盟提議與突尼斯(Tunisie也有譯作突尼西亞)加強夥伴關係。歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩夫人（Mme Ursula VON DER LEYEN）、意大利總理喬治婭·梅洛尼夫人（Mme Giorgia Meloni）以及荷蘭首相馬克·呂特（Mark Rutte）於剛剛過去的周日（2023年06月11日）在突尼斯（Tunis），會晤了該國總統凱斯·賽義德（Kaïs Saïed），議題為突尼斯的經濟。藉此機會，歐洲代表們提出一個有條件地加強雙方夥伴關係的建議。具體包括一套長期的援助方案。

本台法廣（RFI）通訊員阿米拉（Amira Souilem）於2023年06月11號周日當天發自突尼斯（Tunis）的消息說，處於食品和燃油匱乏困境中的突尼斯，剛剛遭惠譽評估機構（Fitch Ratings）降級CCC-。在此之際，歐洲三國首腦一起來到突尼斯。尤其是意大利女總理喬治婭·梅洛尼夫人（Mme Giorgia Meloni），她在6天前的06月06日上周二剛剛結束對突尼斯的首次訪問。意大利女總理這次為突尼斯帶來了歐盟委員會馮德萊恩夫人（Mme Ursula VON DER LEYEN）。

為了加強雙方關係，布魯塞爾承諾，將為其夥伴方提供金融支持。歐盟委員會女主席表示，歐盟打算予以宏觀經濟援助，一旦達成一項令雙方滿意的協議。布魯塞爾準備為這筆宏觀經濟援助撥款9億歐元。另外，還有1億5千萬歐元的立即援助。歐盟願意繼續在金融和裝備上幫助突尼斯，以達成雙贏。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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