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歐盟提與突尼斯加強夥伴關係

地中海地區 – 歐盟方面向突尼斯提議，有條件地加強夥伴關係。其中包含與國際貨幣基金（FMI）達成一項協議的部分。 

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RFI Image Archive / Tunisie: l'UE propose un «partenariat renforcé» conditionné, en partie, à un accord avec le FMI. Ici, une photo montre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre italien Giorgia Meloni (à droite), le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, et le président tunisien Kaïs Saïed. 歐盟提議與突尼斯加強夥伴關係。
RFI Image Archive / Tunisie: l'UE propose un «partenariat renforcé» conditionné, en partie, à un accord avec le FMI. Ici, une photo montre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre italien Giorgia Meloni (à droite), le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, et le président tunisien Kaïs Saïed. 歐盟提議與突尼斯加強夥伴關係。 © AP - Slim Abid / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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據本台法廣（RFI）法文網報道，在北非馬格裡布地區，歐盟提議與突尼斯(Tunisie也有譯作突尼西亞)加強夥伴關係。歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩夫人（Mme Ursula VON DER LEYEN）、意大利總理喬治婭·梅洛尼夫人（Mme Giorgia Meloni）以及荷蘭首相馬克·呂特（Mark Rutte）於剛剛過去的周日（2023年06月11日）在突尼斯（Tunis），會晤了該國總統凱斯·賽義德（Kaïs Saïed），議題為突尼斯的經濟。藉此機會，歐洲代表們提出一個有條件地加強雙方夥伴關係的建議。具體包括一套長期的援助方案。

 

本台法廣（RFI）通訊員阿米拉（Amira Souilem）於2023年06月11號周日當天發自突尼斯（Tunis）的消息說，處於食品和燃油匱乏困境中的突尼斯，剛剛遭惠譽評估機構（Fitch Ratings）降級CCC-。在此之際，歐洲三國首腦一起來到突尼斯。尤其是意大利女總理喬治婭·梅洛尼夫人（Mme Giorgia Meloni），她在6天前的06月06日上周二剛剛結束對突尼斯的首次訪問。意大利女總理這次為突尼斯帶來了歐盟委員會馮德萊恩夫人（Mme Ursula VON DER LEYEN）。

 

為了加強雙方關係，布魯塞爾承諾，將為其夥伴方提供金融支持。歐盟委員會女主席表示，歐盟打算予以宏觀經濟援助，一旦達成一項令雙方滿意的協議。布魯塞爾準備為這筆宏觀經濟援助撥款9億歐元。另外，還有1億5千萬歐元的立即援助。歐盟願意繼續在金融和裝備上幫助突尼斯，以達成雙贏。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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