RFI原材 / 俄烏戰爭

歐洲 – 俄羅斯小麥當前庫存量巨大，為保護該國麥農利益，莫斯科可能已設立出口最低銷售價。法國農業分析機構的專家指出，俄羅斯作為最具競爭力的銷售方，那等於給全球小麥貿易設立了最低定價。

廣告 繼續瀏覽後續

在俄烏戰爭的大背景下，俄羅斯小麥今年獲得大豐收，帶動自貿市場價格的下滑。為了照顧麥農們的利益，莫斯科可能已對出口小麥設置了最低定價。

-- 俄羅斯下調出口小麥最低定價？ -

據本台法廣（RFI）法文[原材料]專欄節目（Chronique Matières Premières）上周（2023年06月14日星期三）的報道，俄羅斯媒體在今年春季曾透露，存在一種最低定價，小麥每噸275美元，不含運費。如今有傳聞說，這個定價已跌至每噸240美元。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

埃及上周招標採購55000噸小麥的情況，似乎已證實了這一說法。經紀人透露，十多家競標的俄羅斯出口商，報價幾乎都在每噸240美元左右，除了奪標的那家，其報價為每噸小麥229美元。

-- 俄羅斯小麥庫存高正常年一倍？ -

法國農業與農產品市場戰略分析機構Agritel的發展部主任提醒說，俄羅斯今年大豐收，不可避免地拉低了自由市場上的價格。俄羅斯當前的庫存可能比正常年份高出一倍，這帶動了跌勢。俄羅斯種植者處於虧損經營狀態。

RFI Image Archive / Céréale : d'immenses stocks russes qui font baisser les prix. Pour assurer un revenu minimum aux agriculteurs russes, Moscou aurait instauré depuis plusieurs semaines un prix plancher pour ses blésà l'export. (illustration) Getty - Tony Sweet / RFI Image Archive

專家指出，如果俄羅斯真的制定了最低銷售價格，其作為最具競爭力的銷售方，那等於給全球小麥貿易設立了最低定價。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .~

俄羅斯對出口小麥設底價？

_Papier Desk Nicolas 2023.06.19 jour Russie aurait instauré un prix plancher pour ses blés à l'export 尼古拉