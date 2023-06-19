俄羅斯對出口小麥設底價？
歐洲 – 俄羅斯小麥當前庫存量巨大，為保護該國麥農利益，莫斯科可能已設立出口最低銷售價。法國農業分析機構的專家指出，俄羅斯作為最具競爭力的銷售方，那等於給全球小麥貿易設立了最低定價。
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在俄烏戰爭的大背景下，俄羅斯小麥今年獲得大豐收，帶動自貿市場價格的下滑。為了照顧麥農們的利益，莫斯科可能已對出口小麥設置了最低定價。
-- 俄羅斯下調出口小麥最低定價？ -
據本台法廣（RFI）法文[原材料]專欄節目（Chronique Matières Premières）上周（2023年06月14日星期三）的報道，俄羅斯媒體在今年春季曾透露，存在一種最低定價，小麥每噸275美元，不含運費。如今有傳聞說，這個定價已跌至每噸240美元。
埃及上周招標採購55000噸小麥的情況，似乎已證實了這一說法。經紀人透露，十多家競標的俄羅斯出口商，報價幾乎都在每噸240美元左右，除了奪標的那家，其報價為每噸小麥229美元。
-- 俄羅斯小麥庫存高正常年一倍？ -
法國農業與農產品市場戰略分析機構Agritel的發展部主任提醒說，俄羅斯今年大豐收，不可避免地拉低了自由市場上的價格。俄羅斯當前的庫存可能比正常年份高出一倍，這帶動了跌勢。俄羅斯種植者處於虧損經營狀態。
專家指出，如果俄羅斯真的制定了最低銷售價格，其作為最具競爭力的銷售方，那等於給全球小麥貿易設立了最低定價。
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俄羅斯對出口小麥設底價？
_Papier Desk Nicolas 2023.06.19 jour Russie aurait instauré un prix plancher pour ses blés à l'export