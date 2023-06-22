國際社會探討思考烏克蘭重建

俄烏戰爭 / 烏克蘭重建

歐洲 – 為期兩天的烏克蘭重建大會（la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine）預計周四在英國倫敦結束。曾擔任過駐英大使的法國女外長凱瑟琳·科隆納夫人（Mme Catherine Colonna）解釋說，把俄羅斯凍結資產用於烏克蘭重建的可能性，仍有法律問題尚未得以解決。

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烏克蘭重建大會（la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine）於06月21日周三和22日周四兩天在英國倫敦召開。本次大會聚集了60來個國家，400家企業和上千支代表團。

RFI Image Archive / Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy assiste par liaison vidéo au discours du Premier ministre britannique Rishi Sunak lors de la Conférence sur le redressement de l'Ukraine à Londres, le mercredi 21 juin 2023. AP - Leah Millis / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）通訊員艾美琳（ Émeline Vin）自倫敦發回消息說，烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）以視頻方式向予會的政治、經濟和輿論界的領袖們致意。他表示，世界的穩定有賴烏克蘭的穩定。

-- 烏克蘭重建成本預估超四千億歐元 -

據本台法廣（RFI）法文網報道，烏克蘭重建預估在未來10年裡的成本將會超過4000億歐元。就此，歐盟委員會女主席烏爾蘇拉·馮德萊恩夫人（Mme Ursula VON DER LEYEN），還有英國首相里希·蘇納克（Rishi Sunak），以及美國、法國、波蘭、日本的外交事務高官先後重申，聲援烏克蘭。

RFI Image Archive / L’Union européenne planche depuis 6 mois sur la redistribution à l’Ukraine des milliards de dollars d’actifs russes gelés depuis le début de la guerre. Ici, Mme Ursula VON DER LEYEN, Présidente de la Commission européenne. (illustration) AP - Henry Nicholls / RFI Image Archive

儘管，這不是一次募捐大會，但倫敦保證，予以30億美元的貸款。巴黎推出了一套由法國官方發展機構支持的保險機制。而華盛頓則將提供13億美元的額外援助，用於支持烏克拉經濟。美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）宣布，只要俄羅斯繼續破壞，人們就會繼續幫助烏克蘭重建：重建生活、重建國家和重建未來。

-- 歐盟考慮如何使用俄羅斯凍結資產 -

歐盟則正在考慮把戰爭爆發以來所凍結的數十億美元的俄羅斯資產重新分發給烏克蘭。

RFI Image Archive / La Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine du 21 au 22 juin 2023 : les avoirs russes gelés, aux fins de reconstruction de l'Ukraine, ça a pose des questions juridiques qui n'ont pas encore été résolues. Ici, une photo de Mme Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères de la France. RFI圖片 : 法國女外長凱瑟琳·科隆納夫人 © via REUTERS - POOL / RFI Image Archive

就此，曾擔任過駐英國大使的法國女外長凱瑟琳·科隆納夫人（Mme Catherine Colonna）解釋說，自去年12月底以來，委員會（Commission ）就在審視以俄羅斯凍結資產用於烏克蘭重建的可行性，但所提出的法律問題還沒有得以解決。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

Papier Desk Nicolas 22.06.2023 jeudi jour la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine (du 21 au 22 juin 2023)

_Papier Desk Nicolas 22.06.2023 jeudi jour Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine 尼古拉

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