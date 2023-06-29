歐洲供應鏈有地緣政治風險？

RFI原材 / 能源轉型

歐洲 – 位於盧森堡的歐洲審計院（CCE - Cour des Comptes Européenne）對外發布的一份報告認為，在電動汽車電池領域的競賽中，歐盟有敗北之風險。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在近期上網的話題之一。某些國家所面臨的地緣政治風險，造成歐洲的供應被置於險境。儘管，歐洲的地下蘊藏着一些關鍵金屬，但予以開採則還得等上十多年。此外，還有競爭上的風險。

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本台法廣（RFI）法文網於一周前的2023年06月23日星期五，在«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出了經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand)的一篇報導，談及歐盟供應鏈所面臨的地緣政治風險。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[L'Union européenne risque de perdre dans la course aux batteries pour voitures électriques]。換做中文可被譯作[歐盟有輸掉電動汽車電池競賽的風險]。下面是簡介以供分享。

-- 關鍵原材料依賴進口是個大問題 -

本台法廣RFI法文網上I«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這一報導首先介紹說，歐洲審計院或歐盟審計院（CCE）指出，主要問題是對關鍵原材料進口的依賴。

RFI Image Archive / La croissance explosive de la voiture électrique pose la question de l'approvisionnement en matières premières pour l'Union européenne. (illustration) AP - Nam Y. Huh / RFI Image Archive

歐盟有雄心想要在電動汽車的電池領域成為全球一大動力。目標是要在2030年達到全球產量的25%，然而，2020年時仍只佔3%。這一領域的項目正在增多。幾乎每周都在宣布要建超大的新廠。因為，時間緊迫，布魯塞爾已制定了目標，要在2035年禁止銷售內燃機車輛。並就此預計，未來7年內路上將有3000萬輛電動汽車。但歐洲審計院（CCE）擔心這一目標會落空。原因是難以獲得生產電池所需的原材料。

-- 歐盟對所需關鍵原材料無法自足 -

歐盟所依賴的少數原材料產地國，與布魯塞爾之間沒有自由貿易協議。以鋰原料為例，歐洲的進口幾乎全部來自澳大利亞。而錳則主要是南非和加蓬。鈷原料是剛果民主共和國，中國是天然石墨原料的重要進口源。但某些國家所面臨的地緣政治風險，造成歐洲的供應被置於險境。雖然歐洲地下蘊藏了一些關鍵金屬，但開採仍需等上10來年。這對布魯塞爾所制定的目標而言，過於遙遠。

RFI Image Archive / L’Europe risque de perdre sa course aux batteries pour véhicules électriques. C’est ce qui ressort d’un rapport publié par la Cour des comptes de l'Union européenne, qui pointe comme principal problème la forte dépendance aux importations de matières premières critiques. Ici, le bâtiment de la Cour des comptes à Luxembourg. (illustration) © Wikimedia - Euseson / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道還指出，歐洲想要實現其目標，還存在競爭上的風險。這主要是由於美國為了吸引電池生產者而提供大額度的金融補貼。還有就是原材料和能源成本高企，影響歐洲電池的競爭力。就此，歐洲審計院(CCE - Cour des Comptes Européenne)敦促歐盟強化對原材料供應鏈的安全，以免歐洲被中國的電動汽車淹沒的風險。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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