歐洲供應鏈有地緣政治風險？
歐洲 – 位於盧森堡的歐洲審計院（CCE - Cour des Comptes Européenne）對外發布的一份報告認為，在電動汽車電池領域的競賽中，歐盟有敗北之風險。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在近期上網的話題之一。某些國家所面臨的地緣政治風險，造成歐洲的供應被置於險境。儘管，歐洲的地下蘊藏着一些關鍵金屬，但予以開採則還得等上十多年。此外，還有競爭上的風險。
發表時間：
本台法廣（RFI）法文網於一周前的2023年06月23日星期五，在«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出了經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand)的一篇報導，談及歐盟供應鏈所面臨的地緣政治風險。
本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[L'Union européenne risque de perdre dans la course aux batteries pour voitures électriques]。換做中文可被譯作[歐盟有輸掉電動汽車電池競賽的風險]。下面是簡介以供分享。
-- 關鍵原材料依賴進口是個大問題 -
本台法廣RFI法文網上I«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這一報導首先介紹說，歐洲審計院或歐盟審計院（CCE）指出，主要問題是對關鍵原材料進口的依賴。
歐盟有雄心想要在電動汽車的電池領域成為全球一大動力。目標是要在2030年達到全球產量的25%，然而，2020年時仍只佔3%。這一領域的項目正在增多。幾乎每周都在宣布要建超大的新廠。因為，時間緊迫，布魯塞爾已制定了目標，要在2035年禁止銷售內燃機車輛。並就此預計，未來7年內路上將有3000萬輛電動汽車。但歐洲審計院（CCE）擔心這一目標會落空。原因是難以獲得生產電池所需的原材料。
-- 歐盟對所需關鍵原材料無法自足 -
歐盟所依賴的少數原材料產地國，與布魯塞爾之間沒有自由貿易協議。以鋰原料為例，歐洲的進口幾乎全部來自澳大利亞。而錳則主要是南非和加蓬。鈷原料是剛果民主共和國，中國是天然石墨原料的重要進口源。但某些國家所面臨的地緣政治風險，造成歐洲的供應被置於險境。雖然歐洲地下蘊藏了一些關鍵金屬，但開採仍需等上10來年。這對布魯塞爾所制定的目標而言，過於遙遠。
本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道還指出，歐洲想要實現其目標，還存在競爭上的風險。這主要是由於美國為了吸引電池生產者而提供大額度的金融補貼。還有就是原材料和能源成本高企，影響歐洲電池的競爭力。就此，歐洲審計院(CCE - Cour des Comptes Européenne)敦促歐盟強化對原材料供應鏈的安全，以免歐洲被中國的電動汽車淹沒的風險。
~. Fin .~