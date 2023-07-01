RFI原材 / 稀貴金屬

航空業原材料仍需依賴俄羅斯

原材市場 – 航空業曾在去年（2022年）表示，想要重新考慮金屬鈦的供應鏈，以減少對俄羅斯的依賴。如今一年過去了，這種意願仍未落實。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周上網的最新話題之一。在航空鈦領域，俄羅斯的市場佔有率達40%。鈦不僅被用於機身，還有起落架和發動機。

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RFI Image Archive / Matières Premières : Le titane russe toujours irremplaçable. Ici, métal léger, résistant et capable de se déformer sans rompre, le titane est indispensable au secteur de l'aéronautique, la Russie est le principal fournisseur du secteur. (illustration) RFI原材 / 航空業原材料仍需依賴俄羅斯的鈦。
RFI Image Archive / Matières Premières : Le titane russe toujours irremplaçable. Ici, métal léger, résistant et capable de se déformer sans rompre, le titane est indispensable au secteur de l'aéronautique, la Russie est le principal fournisseur du secteur. (illustration) RFI原材 / 航空業原材料仍需依賴俄羅斯的鈦。 © Getty Images - Jason Edwards / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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本台法廣（RFI）法文網於2023年06月28日本星期三，在«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出了經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre olphand)的一篇報導，俄羅斯提供的原材料航空鈦，占國際市場40%的供應量。對此領域，航空業在一年前曾想要減少對俄羅斯的依賴，但至今仍難以落實。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Le titane russe toujours irremplaçable]。換做中文可被譯作[俄羅斯鈦仍舊無法取代]。下面是簡介以供分享。

-- 鈦生產企業訂單滿滿 -

本台法廣RFI法文網上I«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這一報導首先指出，讓人意想不到的是，俄羅斯的鈦生產企業正在全速運轉。生產從未間斷，出口也是如此。最多也就是流動由於後勤問題和支付困難而放緩，但這家俄羅斯企業（VSMPO-AVISMA）的訂單是滿的。

-- 航空業在存積原材料 -

航空業在過去幾個月里開始重振，刺激了需求。西歐也在採購以囤積。專家指出，業內正在為俄羅斯供應可能由於政治和技術原因，而出現困難做提前準備。有知情人透露，俄羅斯工廠可能會因其所需的歐美部件，而面臨維修問題。

Image - RFI - ilménite
RFI Image Archive / Afrique : vue aérienne de l'exploitation minière d'ilménite par QMM en périphérie de Fort Dauphin à Madagascar. (illustration) RFI/Sarah Tétaud

 

俄羅斯企業已在使用替代品。在開戰前，俄羅斯工廠使用烏克蘭供應的金紅石（rutile）和鈦鐵礦（ilménite）。如今的供應地是在非洲：塞拉利昂、肯尼亞和莫桑比克。儘管受到了限制，俄羅斯的這家企業仍是航空鈦業內的領袖，並在銷售上極具競爭力。而買家又難以讓供應多樣化。

-- 鈦廢品價格應聲而起 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，對航空業人士而言，在供應上繞開俄羅斯，成本就會更高。當前的需求造成價格上揚，尤其是鈦金屬廢品的價格。

Image RFI - Titane
RFI Image Archive / Le tinane : se fournir ailleurs qu’en Russie est en effet plus coûteux pour l’industrie aéronautique. (illustration) Getty Images / RFI Image Archive

一名對話人表示，這就是信號。製造商擔心找不到金屬鈦，他們在爭搶廢物旨在重新利用。正常時期每公斤2-4美元的鈦廢品，在2023年年初就已攀升至每公斤12美元。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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