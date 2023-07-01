航空業原材料仍需依賴俄羅斯

RFI原材 / 稀貴金屬

原材市場 – 航空業曾在去年（2022年）表示，想要重新考慮金屬鈦的供應鏈，以減少對俄羅斯的依賴。如今一年過去了，這種意願仍未落實。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周上網的最新話題之一。在航空鈦領域，俄羅斯的市場佔有率達40%。鈦不僅被用於機身，還有起落架和發動機。

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本台法廣（RFI）法文網於2023年06月28日本星期三，在«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出了經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre olphand)的一篇報導，俄羅斯提供的原材料航空鈦，占國際市場40%的供應量。對此領域，航空業在一年前曾想要減少對俄羅斯的依賴，但至今仍難以落實。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Le titane russe toujours irremplaçable]。換做中文可被譯作[俄羅斯鈦仍舊無法取代]。下面是簡介以供分享。

-- 鈦生產企業訂單滿滿 -

本台法廣RFI法文網上I«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這一報導首先指出，讓人意想不到的是，俄羅斯的鈦生產企業正在全速運轉。生產從未間斷，出口也是如此。最多也就是流動由於後勤問題和支付困難而放緩，但這家俄羅斯企業（VSMPO-AVISMA）的訂單是滿的。

-- 航空業在存積原材料 -

航空業在過去幾個月里開始重振，刺激了需求。西歐也在採購以囤積。專家指出，業內正在為俄羅斯供應可能由於政治和技術原因，而出現困難做提前準備。有知情人透露，俄羅斯工廠可能會因其所需的歐美部件，而面臨維修問題。

RFI Image Archive / Afrique : vue aérienne de l'exploitation minière d'ilménite par QMM en périphérie de Fort Dauphin à Madagascar. (illustration) RFI/Sarah Tétaud

俄羅斯企業已在使用替代品。在開戰前，俄羅斯工廠使用烏克蘭供應的金紅石（rutile）和鈦鐵礦（ilménite）。如今的供應地是在非洲：塞拉利昂、肯尼亞和莫桑比克。儘管受到了限制，俄羅斯的這家企業仍是航空鈦業內的領袖，並在銷售上極具競爭力。而買家又難以讓供應多樣化。

-- 鈦廢品價格應聲而起 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，對航空業人士而言，在供應上繞開俄羅斯，成本就會更高。當前的需求造成價格上揚，尤其是鈦金屬廢品的價格。

RFI Image Archive / Le tinane : se fournir ailleurs qu’en Russie est en effet plus coûteux pour l’industrie aéronautique. (illustration) Getty Images / RFI Image Archive

一名對話人表示，這就是信號。製造商擔心找不到金屬鈦，他們在爭搶廢物旨在重新利用。正常時期每公斤2-4美元的鈦廢品，在2023年年初就已攀升至每公斤12美元。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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