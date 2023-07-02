法國一體化模式的失敗

德語媒體廣泛關注法國少年被警察槍殺以及隨之而來的騷亂。

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《法蘭克福彙報》寫道：法國一體化模式的失敗早已顯露端倪。突然取消對德國的國事訪問表明，馬克龍正在失去對法國局勢的控制。在他擔任總統期間經歷的眾多危機中，當前的危機是最危險的。與黃背心運動或養老金示威不同，馬克龍既不能通過減稅和公開辯論來恢復和平，也不能簡單地袖手旁觀抗議。騷亂持續的時間越長，人們對馬克龍領導力的信心就越下降。巴黎夏季奧運會召開前一年，國外對法國政府將迅速恢復安全的期望越來越高。但人們現在得到的是相反的印象。騷亂從郊區蔓延到內城區。巴黎、馬賽和里昂出動的警察人數眾多，但仍無法阻止搶劫和打砸。暴力事件的爆發對國家來說不是個好兆頭。如果馬克龍不能迅速成功平息局勢，這很可能會進一步推動右翼政黨的發展。

《法蘭克福彙報》在另一篇文章中表示：法國的抗議顯示：年輕法國人不再原諒國家公務員濫用權力。騷亂只是冰山一角。

奧地利出版的《小報》詢問，誰該為騷亂負責？該報的回答是：所有人。混亂、僵化的法國多數社會從未給在郊區的移民提供真正的機會。從統計數據來看，警察可以說是歐洲最殘暴的執法者。但暴徒也不少，從黃背心到郊區的年輕人都是。

德國《周日版圖片報》根據法國的局勢反思德國。該報問道，像野火一樣從巴黎郊區蔓延到全國各地的公然過度的暴力在德國也可能發生嗎？燒毀學校、市政廳？在這個極端的時期，我們的情況又如何呢？在魯爾區，我們看到，大量移民家族在街頭演示爭奪權力的戰鬥。選項黨在圖林根州贏得了第一個地區辦事處。選項黨已經比社民黨更強大了。德國的局勢也正在沸騰中。但我們不像法國人那麼極端激進。儘管如此，在現在這樣的時期，我們要考慮到，一切都可能發生。

瑞士《每日導報》認為，到目前為止，法國總統在這場重大危機中做了一些正確的事情，包括取消國事訪問。 但他還有另外兩件重要的事情需要處理：整頓警察和郊區。