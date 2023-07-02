法國一家土豆澱粉廠尋新未來

RFI原材 / 氣候變化

法國 – 土豆也被稱之為馬鈴薯，可用於製造澱粉。歐洲是這種糧食作物種植的全球領軍人。雖然市場上最純凈的澱粉被用於食品工業、製藥業和造紙業，但其利潤在減少。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周上網的最新話題之一。法國的兩大馬鈴薯澱粉製造企業之一、特里奧斯集團（Tereos）旗下的一家工廠正在尋求新東家。法國的這一行業，每年出口額達6千萬歐元，但乾旱造成收益減少。

RFI Matières Premières / La pomme de terre féculière se cherche un avenir. La France est le seul pays à cultiver une pomme de terre uniquement destinée à être transformée en amidon. (illustration) RFI原材 / 法蘭西是唯一設有馬鈴薯澱粉專用種植區的國家。

廣告 繼續瀏覽後續

本台法廣（RFI）法文網於2023年06月27日本星期二，在«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出了經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre olphand)的一篇報導。法國在1945年曾有上百家澱粉廠，如今只剩下兩家了。這種情形可能也持續不了太久。特里奧斯集團（Tereos）旗下的一家馬鈴薯澱粉廠，如果沒有人接手，則將關門。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[La pomme de terre féculière se cherche un avenir]。換做中文可被譯作[馬鈴薯澱粉搜尋未來]。下面是簡介以供分享。

-- 法國馬鈴薯澱粉製造業每年出口額達六千萬歐元 -

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這一報導首先指出，這一消息要超過一家馬鈴薯加工廠的關門，而是象徵著這一每年出口澱粉6000萬歐元的行業，在當前所遭遇的困難處境。

RFI Image Archive / Une vue du site de Tereos à Haussimont en France, en mars 2023. (illustration) AFP - FRANCOIS NASCIMBENI / RFI Image Archive

特里奧斯集團（Tereos）旗下這家馬鈴薯澱粉廠所遭遇的困境，主要原因是由於氣候變化造成收益減少。對此感到痛心的法蘭西[土豆生產者全國聯盟](UNPT-Union Nationale des producteurs de Pommes de Terre)呼籲當局撥款，給種植者們予以額外補助。

-- 馬鈴薯澱粉由於庫存過多出口價格今年一路下跌 -

利潤降低也打擊了種植者的積極性。由於馬鈴薯澱粉庫存充沛，造成其價格低於小麥澱粉和玉米澱粉。出口價每噸跌至500歐元，前所未見。而在2023年第一季度時，每噸價格還曾超過1000歐元，但之後，一路下跌。這造成許多種植者改種獲利更高的作物。預計，今年的製造澱粉專用馬鈴薯種植面積會出現歷史性的減少。

-- 法蘭西是唯一為馬鈴薯澱粉設專用種植地的國家 -

法蘭西[土豆生產者全國聯盟](UNPT）擔心，種植面積大幅減少，將影響到法國馬鈴薯種植特點的持續性。因為，法國是唯一為馬鈴薯澱粉加工指定種植產區的國家。

Tereos AFP/ RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，有專家總結了當前的情形，在一個越來越有前途的行業，法國要被迫放棄其主權。那將是反常的。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .~