鑽石:戴比爾斯給博茨瓦納讓利

RFI原材 / 礦業談判

非洲 – 博茨瓦納共和國是一個位於南半球的非洲內陸國，Botswana中文也有譯作波札那。該國被認為是全球最重要的鑽石產地之一。戴比爾斯（De Beers）則是一家主宰着全球鑽石開採和貿易的跨國大企業，其行政總部目前位於歐洲的盧森堡。做為國際礦業巨頭英美資源集團（Anglo American plc）的一家子公司，戴比爾斯（De Beers）與博茨瓦納政府之間有着長期的合作關係。過去十來年，博茨瓦納歷任領導人在鑽石開採協議的談判中，竭盡全力捍衛自身利益，迫使跨國企業被迫做出重大讓步。如今的情況削弱了戴比爾斯（De Beers）在鑽石業內的地位。

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綜合本台法廣（RFI）法文網在近日的多則報導，於2018年4月出任博茨瓦納共和國總統一職的莫克維齊·馬西西（Mokgweetsi Masisi）在與國際礦業巨頭的談判中不怕破局。鑽石業的跨國巨頭戴比爾斯（De Beers）最終被迫做出了重大讓步。

-- 博茨瓦納成功威脅鑽石業跨國巨頭 -

據本台法廣（RFI）在南非約翰內斯堡（Johannesbourg）通訊員羅曼（Romain Chanson）的報導，雙方已於上周末達成了一項新協議。自上一世紀60年代起就已在博茨瓦納從事鑽石開採活動的戴比爾斯（De Beers）將得以繼續延長十年。交換條件是，開採出的鑽石30%歸哈博羅內當局（Gaborone）所有。

RFI Image Archive / Botswana : la mine de diamants de Jwaneng, située à 160 km de Gaborone, la capitale du pays. (illustration) AP - Themba Hadebe / RFI Image Archive

對哈博羅內當局（Gaborone）而言，鑽石開採占博茨瓦納國民生產總值（PIB）的1/3。直到2011年時，博茨瓦納在戴比爾斯（De Beers）鑽石開採活動中所享有的比率還僅為10%。2020年時提高到了25%，如今則更上一層樓。在達成協議之前，哈博羅內當局（Gaborone）曾嘗試要求把這一比率提高到50%。

-- 博茨瓦納將直接擁有更多天然原鑽 -

本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在2023年07月04日星期二上網的節目中指出，戴比爾斯（De Beers）是國際鑽石業的領軍企業，然而其70%的天然原鑽出自博茨瓦納。在雙方談判期間，國際鑽石業一度擔心，如果談判破局，將需面對鑽石供應缺貨的問題。而今，從理論上說，博茨瓦納未來將直接擁有更多的天然原鑽。

RFI Image Archive / Diamants : la production de De Beers dépend en effet à 70 % du Botswana. Ici, la dernière « vue » organisée par De Beers pour les diamantaires. (illustration) Getty - Phillip Hayson / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）«原材料»專欄記者指出，達成這樣一份協議，對戴比爾斯（De Beers）不利。在對市場的供應上，這家跨國鑽石企業所擁有的天然原鑽少了，重要性也縮小了，在投資者眼中的吸引力也減弱了。另外，達成了這樣一份協議，其後果還有可能會影響到其它國家。非洲的納米比亞和南非都有可能會提出，與戴比爾斯（De Beers）重新談判協議。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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