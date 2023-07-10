RFI非洲 / 武裝衝突

非洲 – 在非洲，蘇丹的形勢令人感到恐懼。聯合國秘書長擔憂，該國正處於全面內戰邊緣。國際社會正在積極開展外交周旋。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣（RFI）法文網今晨（2023年07月10日星期一）的最新報道，就蘇丹局勢，國際社會正在積極地予以周旋。東非地區的政府間發展組織（IGAD - InterGovernmental Authority on Development）計畫今天周一在非盟（UA）總部所在地亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）召開峰會。埃及則宣布，將於周四與蘇丹的鄰國們舉行一次峰會。

-- 聯合國秘書長譴責針對平民老百姓的轟炸 -

在此時刻，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）再次呼籲蘇丹的衝突雙方停止戰鬥，並譴責針對平民的血腥轟炸。

RFI Image Archive / Afrique : le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, redoute que le Soudan soit « au bord d'une guerre civile totale ». Ici, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. (illustration) AP - Khalil Senosi / RFI Image Archive

蘇丹衛生部通報說，有20多人在07月08日上周六的轟炸攻擊中遇難。多名目擊者說，這次打擊來自空中。炸彈落在了蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的西北部郊區。蘇丹的交戰雙方，只有政府軍擁有戰鬥機，但軍方首腦說，他們在周六沒有發起任何軍事行動。

-- 聯合國秘書長擔心蘇丹衝突破壞地區穩定 -

到周日(2023年07月09日)，空襲仍在繼續，而且打擊的目標發展到了首都的市中心。多方消息說，就在蘇丹總統府的附近。在蘇丹首都的南部街區，地面戰鬥也在持續。

RFI Image Archive / IGAD - InterGovernmental Authority on Development （Autorité intergouvernementale pour le développement）. Ici, les chefs des pays de l'IGAD. © IGAD / RFI Image Archive

聯合國秘書長擔心，蘇丹正處於爆發全面內戰的邊緣，並有可能會破壞整個地區的穩定。爆發血腥戰鬥的地區，完全不顧人權。

RFI Carte Archive / Afrique : le Soudan et le Soudan du Sud. @ RFI Carte

據介紹，蘇丹是當今非洲地域面積第三大國家。

Desk Nicolas 10_07_2023 Jour Soudan - situation horrifiée, l'ONU redoute une «une guerre civile totale». RFI非洲 / 聯合國擔憂蘇丹爆發全面內戰。

Desk Nicolas 10_07_2023 Jour Soudan - situation horrifiée 尼古拉

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .~