濃縮橙汁價格因巴西氣候攀頂

RFI原材 / 農業與氣候

水果作物 – 濃縮橙汁的價格於本月（2023年07月）創下新高，每噸價格3500美元。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在近日上網的話題之一。國際知名的法國果汁品牌Orangina的柑橘飲品中，主要成分就有濃縮橙汁。這一法國的果汁飲品在上一世紀三十年代起源於法屬阿爾及利亞，如今已被納入日本三得利株式會社（Suntory）旗下。中國果汁業在2022年底曾有龍頭大企業重組的個案，未來前途尚待觀察。

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本台法廣（RFI）法文網2023年07月14日星期五在«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇報導。由於南美國家巴西多雨，影響柑橘產量，造成國際市場濃縮橙汁價格創下新高。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Le marché du jus d'orange voit rouge]。換做中文可被字譯為[橙汁市場見紅]。下面是簡介以供分享。

-- 降雨過多不利榨取濃縮橙汁 -

本台法廣RFI法文網«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）上的這篇報道介紹說，濃縮橙汁市場在幾周內變得更加緊張。巴西預告的明年橙子的收穫量與去年基本持平。而與厄爾尼諾氣候現象（El Nino）有關的降雨充沛將不利新收成季的效益，因為水分過多。這是法國農業研究發展國際合作中心（CIRAD）一名專家的解釋。

-- 巴西當前庫存濃縮橙汁大減 -

在經歷了連續三年的平淡收成後，巴西在6月份時的庫存為14萬噸，而三年前則有47萬噸。當前的情況一時無法改變，因為這次是結構性的。

RFI Image Archive / Le Brésil est le premier fournisseur mondial de jus d'orange. (illustration) Getty - Bloomberg Creative / RFI Image Archive

在美洲的兩大產地：巴西和美國，種植者正遭遇柑橘類植物黃龍病（maladie du dragon jaune）的困擾。在美國佛羅里達州（Floride），這種植物疾病已持續肆虐了10多年之久。

-- 純橙汁價格也隨之水漲船高 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後提到，專家認為，在突破了每噸3500美元之後，濃縮橙汁的價格有可能會達到每噸3800美元。這將促使工業界調整多果味飲料的成分。但純橙汁飲品則不能採用這種辦法。因為，其原材料相同，只是處理方式差異。純橙汁價格已在今年5月至6月間，每噸上揚100美元，達每噸750美元左右。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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