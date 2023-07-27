博茨瓦納:第15屆美非商業峰會

RFI專欄 / 非洲經濟

美非關係 – 在位於南半球的非洲內陸國博茨瓦納，該國首都哈博羅內（Gaborone）於兩周前的2023年07月11日至14日舉辦了為期三天的第15屆«美國和非洲商業峰會»（US-Africa Business Summit）。本台法廣（RFI）有特派記者到會場做實地報道，並自07月24日本星期一開始，連續4天在法語«非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄中，逐日播出部分採訪錄音片段。

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«美非商業峰會»（US-Africa Business Summit）是美國的非洲企業理事會(Corporate Council on Africa)創辦的。首屆峰會始於1997年，到今年2023年已舉辦了15屆。博茨瓦納是非洲大陸上第5個組辦這一峰會的國家。

-- 美國的《非洲增長與機會法》（AGOA）-

本台法廣（RFI）法文網自2023年07月24日星期一開始，連續四天在《非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄中特派記者自博茨瓦納首都哈博羅內（Gaborone）發回的系列採訪。其中，第一篇報道的原標題為：[Sommet d'affaires États-Unis-Afrique: Quel avenir pour l’Agoa?]。換做中文可被譯作[美非商業峰會:《非洲增長與機會法》（AGOA）有何未來]。下面是簡介以供分享。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

«AGOA»是美國於2000年克林頓總統（Président Bill Clinton）任內簽署的《非洲增長與機會法》（African Growth and Opportunity Act）的簡稱。這一美非貿易協定在2015年奧巴馬總統（Président Barack Obama）時期又延長了10年。隨着2025年這一法律適用截止期的臨近，未來何去何從已是美國與非洲之間當前討論的重要話題之一。

--《非洲增長與機會法》（AGOA）將到期 -

本台法廣（RFI）法文網於2023年07月24日星期一刊出記者克萊爾（Claire Bargelès）的報道。七個月前，美國拜登政府在華盛頓峰會時就已打算要重鑄與非洲的關係。不過，即將在2025年到期的《非洲增長與機會法》（AGOA）的未來，仍是一個懸念。屆時是否將會全盤延長目前仍無定論。

RFI Image Archive / AGOA ( African Growth and Opportunity Act) est une loi américaine signée en 2000, était jusque-là l’une des pierres angulaires de la stratégie commerciale des États-Unis avec les pays du continent africain. (illustration) © AGOA

到目前為止，《非洲增長與機會法》（AGOA）仍為美國打開四十多個非洲國家市場的商業戰略基石之一。這一政策使得非洲國家可以讓部分出口美國的產品享有零關稅的優惠。在此框架內，非洲國家2022年的對美出口金額達100億歐元。博茨瓦納作為2023年第15屆«美非商業峰會»（US-Africa Business Summit）的組辦國，該國總統莫克維齊·馬西西（Mokgweetsi Masisi）就認為，美國應該延長這一政策。

-- 《非洲增長與機會法》（AGOA）也遭批 -

美國的這一非洲商業政策也受到批評。比如，享有對美國出口關稅優惠的產品範圍過小，第一類是原油。至於其它商品，直到2021年，南非（Afrique du Sud）、肯尼亞（Kenya）、萊索托（Lesotho）、馬達加斯加（Madagascar）和埃塞俄比亞（Éthiopie） 這5個非洲的受惠國所佔比率超過四分之三。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

不過，南非未來是否能將繼續享有美國的關稅優惠，現已成為一個話題。本台法廣（RFI）特派記者指出，在俄羅斯入侵烏克蘭後，比勒陀利亞或普瑞陀利亞（Pretoria）繼續維護其與莫斯科之間的良好關係。這種選擇如今已危及南非在美國商業戰略（AGOA）中的受惠國地位。就此，南非高層正嘗試着向華盛頓做解釋。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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