法語圈2023運動會重基礎設施

[法語世界]第39集

西非 – 今天是2023年08月04日星期五。法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第39集把視野轉向正在非洲法語大國剛果民主共和國首都金沙薩（Kinshasa）舉行的法語圈第九屆運動會。

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RFI Image Archive / RD Congo ：le 28 juillet 2023, les Jeux de la Francophonie ont débuté à Kinshasa. (illustration) © Palais de Kinshasa / RFI Image Archive

您剛才聽到的歌聲，是由一位藝名叫比爾·克林頓（Bill Clinton）的剛果（金）著名歌手Didier Mukeba Kalonji上周五在金沙薩（Kinshasa）舉行的第9屆法語圈運動會開幕式上的獻藝演唱。這段激情的樂曲來自本台法廣非洲組（RFI/Afrique）記者奧利維耶（Olivier ROGEZ）。

-- 金沙薩第九屆法語圈運動會開幕式取得成功 -

據本台法廣（RFI）法文網的介紹，在金沙薩（Kinshasa）舉行的2023年第9屆法語圈運動會得到剛果民主共和國總統齊塞克迪（Président Félix Tshisekedi）的高度重視。他為此婉拒了莫斯科的邀請，沒有前往聖彼得堡參加於07月27日和28日兩天召開的第二屆俄羅斯-非洲峰會。因為，在日程安排上，這與07月28日第9屆法語圈運動會開幕式的時間安排相重疊。

RFI Image Archive / RFI Afrique : la RD Congo a réussi sa cérémonie d'ouverture des IXes Jeux de la Francophonie. (illustration) © Patrick Muyaya / RFI Image Archive

預計歷時10天的第9屆法語圈運動會自上周五開幕以來，目前仍在剛果民主共和國首都如火如荼的進行之中。計畫將在兩天後的08月06日星期天落幕。我們法廣（RFI）中文[法語世界]專欄在一周前的第38集節目里，已播出了本台RFI金沙薩（Kinshasa）通訊員的一個採訪錄音。受訪人是剛果（金）負責法語圈第9屆運動會事務全國主管：伊西多爾·關賈（Isidore KWANDJA）。還有特派記者發回的剛果（金）新聞和媒體部長帕特里克·穆亞亞（Patrick Muyaya）的一段講話內容。

Le groupe togolais Acadi en répétition avant son audition par le jury des Jeux de la Francophonie, le mercredi 02 aout 2023, à Kinshasa. © RFI / Ndiasse Sambe

-- 金沙薩為舉辦第九屆法語圈運動會投入巨資 -

剛果民主共和國為舉辦2023年第9屆法語圈運動會投入了近6700萬歐元用於建造場館等基礎設施。就此，本屆法語圈運動會大使、身高2米13的比利時職業籃球運動員迪迪埃·姆本加（Didier MBENGA）接受本台RFI體育組記者塞德里克（Cédric DE OLIVEIRA）的一個訪談中，提到了他的感觸。

2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 2 mixé Didier MBENGA [法語世界]第39集（音頻）法語圈運動會大使談體育場館的建設。 00:22 2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 2 mixé Didier MBENGA - Ambassadeur des Jeux de la francophonie au micro de RFI Sport Sédric 尼古拉

出生於金沙薩的這位法語圈體育大使在談到第9屆運動會的場館設施建設時，高興地說：“我是最幸福的人。這點很重要。我知道自己在說什麼。人們以前沒有這些，但現在有了。年輕人將擁有以便於更好發展的體育設施。”

Baba Diédhiou devant ses œuvres au musée national de Kinshasa pour le concours photo des Jeux de la Francophonie. © RFI/Ndiassé SAMBE

-- 剛果(金)體壇稱讚當局大力建設運動場館 -

剛果民主共和國國家女子籃球隊的教練阿德·科科（ADE KOKO）也向本台法廣（RFI）體育組記者塞德里克（Cédric DE OLIVEIRA）講述了他對場館建設的看法。

2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 3 mixé ADE KOKO [法語世界]第39集（音頻）剛果民主共和國國家女子籃球隊教練談體育場館的建設。 00:39 2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 3 mixé ADE KOKO - Entraîneur de l’équipe basket-ball féminine congolaise au micro de RFI Sport 尼古拉

他說：“真的太棒了。之前，剛果民主共和國沒有體育館，讓人無法接受。這是一個政治意願的問題。如今，這種意願體現了出來。真是太棒了。我們現在要嘗試着去滿足觀眾。之前，我們幾乎沒有了觀眾，因為是在太陽下打球。而今，首場資格賽就吸引了很多人。我敢擔保，到決賽時，必將會是滿場，座無虛席。”

RFI Image Archive / RD Congo : pour organiser les Jeux de la Francophonie, près de 67 millions d’euros ont été investis pour la construction ou la réhabilitation des quelques enceintes sportives pour les sports de combats, des disciplines comme le tennis de table ou le basket. Ici, les basketteuses congolaises vont désormais profiter de leur parquet flambant neuf et du public au stade des Martyrs de Kinshasa. (illustration) © RFI/Ndiassé SAMBE

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第39集節目，介紹與在非洲剛果民主共和國（RD Congo）首都舉辦的2023年第9屆法語圈運動會場館建設有關的內容。在非洲剛果（金）舉辦的本屆法語圈運動會是一次極具文化底蘊的體育藝術盛會，將於兩天後的08月06日星期天落下帷幕。

cultures francophonie 04-08-2023 Episode 039 - [法語世界]第39集 / 金沙薩重視法語圈2023運動會 05:33 cultures francophonie 04-08-2023 Episode 039 法語世界 - 9e jeux de la francophonie et ses infrastructures 尼古拉

感謝本台法廣（RFI）在金沙薩法語記者們的採訪，和音像資料室（Sonothèque）的支持，及Julie和Philippe的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下星期五的同一時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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