法語圈2023運動會重基礎設施
西非 – 今天是2023年08月04日星期五。法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第39集把視野轉向正在非洲法語大國剛果民主共和國首都金沙薩（Kinshasa）舉行的法語圈第九屆運動會。
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您剛才聽到的歌聲，是由一位藝名叫比爾·克林頓（Bill Clinton）的剛果（金）著名歌手Didier Mukeba Kalonji上周五在金沙薩（Kinshasa）舉行的第9屆法語圈運動會開幕式上的獻藝演唱。這段激情的樂曲來自本台法廣非洲組（RFI/Afrique）記者奧利維耶（Olivier ROGEZ）。
-- 金沙薩第九屆法語圈運動會開幕式取得成功 -
據本台法廣（RFI）法文網的介紹，在金沙薩（Kinshasa）舉行的2023年第9屆法語圈運動會得到剛果民主共和國總統齊塞克迪（Président Félix Tshisekedi）的高度重視。他為此婉拒了莫斯科的邀請，沒有前往聖彼得堡參加於07月27日和28日兩天召開的第二屆俄羅斯-非洲峰會。因為，在日程安排上，這與07月28日第9屆法語圈運動會開幕式的時間安排相重疊。
預計歷時10天的第9屆法語圈運動會自上周五開幕以來，目前仍在剛果民主共和國首都如火如荼的進行之中。計畫將在兩天後的08月06日星期天落幕。我們法廣（RFI）中文[法語世界]專欄在一周前的第38集節目里，已播出了本台RFI金沙薩（Kinshasa）通訊員的一個採訪錄音。受訪人是剛果（金）負責法語圈第9屆運動會事務全國主管：伊西多爾·關賈（Isidore KWANDJA）。還有特派記者發回的剛果（金）新聞和媒體部長帕特里克·穆亞亞（Patrick Muyaya）的一段講話內容。
-- 金沙薩為舉辦第九屆法語圈運動會投入巨資 -
剛果民主共和國為舉辦2023年第9屆法語圈運動會投入了近6700萬歐元用於建造場館等基礎設施。就此，本屆法語圈運動會大使、身高2米13的比利時職業籃球運動員迪迪埃·姆本加（Didier MBENGA）接受本台RFI體育組記者塞德里克（Cédric DE OLIVEIRA）的一個訪談中，提到了他的感觸。
2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 2 mixé Didier MBENGA - Ambassadeur des Jeux de la francophonie au micro de RFI Sport Sédric
出生於金沙薩的這位法語圈體育大使在談到第9屆運動會的場館設施建設時，高興地說：“我是最幸福的人。這點很重要。我知道自己在說什麼。人們以前沒有這些，但現在有了。年輕人將擁有以便於更好發展的體育設施。”
-- 剛果(金)體壇稱讚當局大力建設運動場館 -
剛果民主共和國國家女子籃球隊的教練阿德·科科（ADE KOKO）也向本台法廣（RFI）體育組記者塞德里克（Cédric DE OLIVEIRA）講述了他對場館建設的看法。
2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 3 mixé ADE KOKO - Entraîneur de l’équipe basket-ball féminine congolaise au micro de RFI Sport
他說：“真的太棒了。之前，剛果民主共和國沒有體育館，讓人無法接受。這是一個政治意願的問題。如今，這種意願體現了出來。真是太棒了。我們現在要嘗試着去滿足觀眾。之前，我們幾乎沒有了觀眾，因為是在太陽下打球。而今，首場資格賽就吸引了很多人。我敢擔保，到決賽時，必將會是滿場，座無虛席。”
各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第39集節目，介紹與在非洲剛果民主共和國（RD Congo）首都舉辦的2023年第9屆法語圈運動會場館建設有關的內容。在非洲剛果（金）舉辦的本屆法語圈運動會是一次極具文化底蘊的體育藝術盛會，將於兩天後的08月06日星期天落下帷幕。
cultures francophonie 04-08-2023 Episode 039 法語世界 - 9e jeux de la francophonie et ses infrastructures
感謝本台法廣（RFI）在金沙薩法語記者們的採訪，和音像資料室（Sonothèque）的支持，及Julie和Philippe的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下星期五的同一時間段里再見。
~. Fin .~