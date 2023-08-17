出於安全顧慮，紐約市禁止在政府設備上使用TikTok

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據路透社報導，美國紐約市周三以安全問題為由，禁止在所有的政府設備上使用TikTok。紐約市此舉加入了對該短視頻分享應用施加此類限制的美國多個城市和州的行列。TikTok由中國科技巨頭字節跳動公司擁有，有超過1.5億美國人在使用，由於擔心可能受到中國政府的影響，美國立法者要求在全國範圍內禁用TikTok的呼聲越來越高。

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紐約市長埃里克·亞當斯 (Eric Adams) 的發言人在一份聲明中表示，該市網絡司令部確定TikTok“對本市的技術網絡構成安全威脅”。市政府機構必須在30天內刪除該應用程序，員工將無法從紐約市政府擁有的設備和網絡訪問TikTok及其網站。

埃里克·亞當斯市長、紐約市環衛局和公園與娛樂管理局的TikTok賬戶都更新了自己的簡介，並附上了這樣一條信息，“此賬戶由紐約市政府運營至2023年8月。已不再受監控”。

紐約市環衛局意外地成為了TikTok用戶的寵兒，通過介紹環衛工人的視頻和與新的垃圾收集時間相關的備忘錄，該市環衛局積累了近5萬名粉絲。

TikTok表示，該公司“沒有也不會與中國政府共享美國用戶數據，並已採取實質性措施保護TikTok用戶的隱私和安全”。此前，美國許多州和城市都限制在政府設備上使用 TikTok。蒙大拿州最近通過了一項法案，在全州範圍內禁止使用該應用程序，這項規定將於明年1月1日生效，但在法律上受到了挑戰。

包括聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和中情局局長伯恩斯（William Burns）在內的美國高級安全官員都表示TikTok構成威脅。美國前總統特朗普在2020年曾試圖禁止下載新的TikTok，但法院的一系列裁決阻止了相關禁令的生效。