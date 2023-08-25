馬達加斯加大學生上街示威

RFI非洲 / 人文社科

東非印度洋地區 – 在非洲島國馬達加斯加，第11屆印度洋島國運動會(JIOI-Jeux des Iles de l'Océan Indien)將於當地時間今天下午（2023年08月25日17點）開幕。在此區域性國際體育盛會即將開賽關鍵時刻，該國大學生們於昨天（周四）上街示威，要求複課。

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據本台法廣（RFI）法文網今天（2023年08月25日）星期五早上的最新報道，位於印度洋中的非洲大島國馬達加斯加昨天（周四）爆發大學生運動。他們走上街頭，批評政府，焚燒輪胎，要求複課。不過，當局似乎已控制住了事態的發展。

-- 馬達加斯加的大學生們為上課而示威 -

本台法廣（RFI）通訊員萊蒂西婭（Laetitia Bezain ）發自馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的消息說，應9所高等院校大學生協會主席的共同呼籲，該國大學生們在周四聚集了起來，要求恢復上課。原因是由於大學的老師們罷課，大學生們已有數周之久不能前往上課。而馬達加斯加高校老師們罷課的起因則是為了迫使當局支付他們的加班費，和臨時代課老師們的薪水。

-- 馬達加斯加辦第11屆印度洋島國運動 -

安塔那那利佛經濟、管理和社會學院的一名學生代表對媒體表示，他們受夠了。高等院校老師們罷課是為了向當局討要工資，而大學生們成了受害方。

RFI Image / L'océan Indien se situe entre l'Afrique, l'Inde et l'Australie. RFI圖片 / 印度洋。 © FMM - RFI

馬達加斯加正在接待參加第11屆印度洋島國運動會(JIOI-Jeux des Iles de l'Océan Indien)的人們。這一區域性體育盛會的開幕儀式預計將於今天下午（2023年08月25日17點）在安塔那那利佛（Antananarivo）的Barea體育館舉行。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

Desk Nicolas 25_08_2023 Jour - Afrique - les étudiants malgaches descendent dans la rue. 01:12 _Papier Desk Nicolas 25_08_2023 Jour - Afrique - Les étudiants malgaches descendent dans la rue pour manifester 尼古拉

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