剛果(金)執政黨備戰2023大選

RFI非洲 / 政壇政黨

非洲 – 剛果民主共和國（RD Congo）計畫於2023年12月底舉行的大選，含總統選舉、立法選舉和省級選舉。就此，該國執政黨[民主與社會進步聯盟]（UDPS-Union Pour la Démocratie et le Progrès Social）周六召開特別黨代會，確認現任總統為這一選舉的總統候選人。剛果（金）的齊塞克迪總統（Président Félix Tshisekedi）尋求連任。

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RFI Image Archive / RD Congo : l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a, sans surprise, confirmé le samedi 26 août 2023, la candidature de Félix Tshisekedi pour l'élection présidentielle de 2023. Ici, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le 27 février 2023 à Genève. (illustration) AP - Salvatore Di Nolfi / RFI Image Archive

據本台法廣（RFI）法文網2023年08月27日星期天報導。剛果民主共和國（RD Congo）執政黨[民主與社會進步聯盟]（UDPS）周六召開的特別黨代會確認現總統齊塞克迪（Président Félix Tshisekedi）為新一屆總統選舉的候選人。這一消息一點也不讓人感到意外。幾年來，齊塞克迪總統一直明確表示，他尋求連任。

-- 剛果(金)執政黨領導人強化個人權威 -

本台法廣（RFI）通訊員巴喜安（Patient Ligodi）發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，齊塞克迪總統在今年早些時候就已做出了尋求連任的選擇。執政黨的總書記則確認了這個決定。並解釋了為何沒有組織投票，也沒有黨內初選。

RFI Carte Archive / RD Congo. © RFI Carte

本次特別黨代會還加強了總統在黨內的主導地位。齊塞克迪總統連任執政黨主席，任期五年。本次特別黨代會組委會的報告人說，黨章第二條還明確指出，齊塞克迪總統作為[民主與社會進步聯盟]（UDPS）黨主席，從今起被認為，具有崇高的道德權威。

-- 剛果(金)執政黨尋求加強議會領導權 -

剛果（金）現總統在國內現已獲得多位政壇重量級人物的加持，其中包括議會兩院的議長。但他仍需去贏得其國內衝突地區民眾的支持，接受Moïse Katumbi和Martin Fayulu等其它多位總統候選人的競爭。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

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