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剛果(金)執政黨備戰2023大選
非洲 – 剛果民主共和國（RD Congo）計畫於2023年12月底舉行的大選，含總統選舉、立法選舉和省級選舉。就此，該國執政黨[民主與社會進步聯盟]（UDPS-Union Pour la Démocratie et le Progrès Social）周六召開特別黨代會，確認現任總統為這一選舉的總統候選人。剛果（金）的齊塞克迪總統（Président Félix Tshisekedi）尋求連任。
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據本台法廣（RFI）法文網2023年08月27日星期天報導。剛果民主共和國（RD Congo）執政黨[民主與社會進步聯盟]（UDPS）周六召開的特別黨代會確認現總統齊塞克迪（Président Félix Tshisekedi）為新一屆總統選舉的候選人。這一消息一點也不讓人感到意外。幾年來，齊塞克迪總統一直明確表示，他尋求連任。
-- 剛果(金)執政黨領導人強化個人權威 -
本台法廣（RFI）通訊員巴喜安（Patient Ligodi）發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，齊塞克迪總統在今年早些時候就已做出了尋求連任的選擇。執政黨的總書記則確認了這個決定。並解釋了為何沒有組織投票，也沒有黨內初選。
本次特別黨代會還加強了總統在黨內的主導地位。齊塞克迪總統連任執政黨主席，任期五年。本次特別黨代會組委會的報告人說，黨章第二條還明確指出，齊塞克迪總統作為[民主與社會進步聯盟]（UDPS）黨主席，從今起被認為，具有崇高的道德權威。
-- 剛果(金)執政黨尋求加強議會領導權 -
剛果（金）現總統在國內現已獲得多位政壇重量級人物的加持，其中包括議會兩院的議長。但他仍需去贏得其國內衝突地區民眾的支持，接受Moïse Katumbi和Martin Fayulu等其它多位總統候選人的競爭。
（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）
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