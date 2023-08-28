津巴布韋反對派質疑大選結果

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南部非洲 – 津巴布韋2023年大選第一輪投票後，反對派領袖和尋求連任的現總統和都宣布勝選。津巴布韋在2023年08月23日至24日展開的投票，含總統選舉、立法選舉和參議院選舉。

RFI Image Archive / Zimbabwe: l'élection présidentielle 2023 a lieu les 23 et 24 août. Elle se tient en même temps que des élections législatives et sénatoriales. Ici, des électeurs patientent pour voter à Harare, le 24 août 2023. (illustration) RFI非洲 / 津巴布韋在2023年08月23日至24日舉行的投票，含總統選舉、立法選舉和參議院選舉。

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RFI Carte / Afrique : Zimbabwe. 存檔地圖 / 非洲國家：津巴布韋。 © RFI Carte

據本台法廣（RFI）法文網報道，津巴布韋的反對派領袖現已正式對2023年08月23日周三總統大選的官方結果提出質疑。該國選舉委員會在周末期間發布的計票結果為：領導執政黨[非洲民族聯盟-愛國陣線](ZANU-PF)的現總統總統埃默森·姆南加古瓦（Président Emmerson Mnangagwa ）得票率52.6%，主要反對派領袖得票率44%。

-- 津巴布韋反對派領袖指責選舉欺詐 -

本台法廣（RFI）通訊員克萊爾（Claire Bargelès）於2023年08月27日星期天夜間發自約翰內斯堡（Johannesbourg）的消息說，津巴布韋反對派[公民變革聯盟](CCC-Coalition des Citoyens pour le Changement)領袖納爾遜·查米薩(Nelson Chamisa)當天面對媒體宣布，贏得了本次總統大選。而一天前，80歲高齡的現總統也對外宣布勝選。

RFI Image Archive / Zimbabwe : Nelson Chamisa, le leader de l'opposition - la Coalition des citoyens pour le changement (CCC), lors d'une conférence de presse à Harare. (illustration) REUTERS - Mike Hutchings / RFI Image Archive

津巴布韋主要反對派領袖查米薩(Nelson Chamisa)指責本次競選發生了大規模的公然欺詐。他還告訴媒體，反對派已做好了組閣的準備，但沒有明確下一步的具體行動。

RFI Image Archive / Zimbabwe : Président Emmerson Mnangagwa est le leader Zanu-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance. (illustration) AP - Peter Dejong / RFI Image Archive

不過，津巴布韋現總統姆南加古瓦（Président Emmerson Mnangagwa）則表示，本次選舉展現了成熟的民主。

-- 津巴布韋在選舉中心周圍部署水炮 -

本台法廣（RFI）法文報道提到，津巴布韋上星期三的投票，一直延長到第二天08月24日星期四。在該國首都哈拉雷（Harare），發生了嚴重的選票不足。在投票站前，有恐嚇選民的氣氛。對此，非洲聯盟（UA）觀察團負責人、尼日利亞前總統古德勒克·喬納森（Goodluck Jonathan）的定性為：潛在的“刑事犯罪”（infractions pénales）。

RFI Image Archive / Zimbabwe Election 2023 : l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est le responsable de la mission d'observation de l'Union Africaine. Ici, une photo d'archive de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. (illustration) AP - Baba Ahmed / RFI Image Archive

國際媒體還注意到，本屆大選的選舉中心周圍部署了水炮。當地在五年前（2018年）發布上一屆大選投票結果時曾爆發示威。至少有6個人在鎮壓中死亡。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

01:26 _Papier Desk jour 2023.08.28 lundi Zimbabwe - l'opposition déclare la victoire 尼古拉

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