非洲知名作家對政變獨見之明

RFI專欄 / 非洲嘉賓

非洲 – 在西非國家尼日爾，民選總統巴祖姆（Président Mohamed Bazoum）遭政變軍人扣押現已歷時一個月之久。西非國家經濟共同體（CEDEAO）一直在施加壓力，並優先尋求通過對話的方式走出當前困局。就此，本台法廣（RFI）[非洲嘉賓]欄目（Chronique Invité Afrique）於本周二早上（2023年08月29日）刊出了對幾內亞知名作家莫內奈姆博（Tierno Monénembo）的一個專訪。他在這一訪談中提出，與西共體的談判不應永無止境，否則政變將危及整個地區。

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RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法廣電台“非洲嘉賓”專欄 © Studio Graphique FMM

本台法廣（RFI）2023年08月29日星期二在法語«非洲嘉賓»專欄中（Chronique Invité Afrique）刊出記者克萊爾（Claire Fages）的一篇專訪。這一訪談的對話人幾內亞作家莫內奈姆博（Tierno Monénembo），現已76歲。他曾於2008年獲得法國[雷諾多]文學獎（Prix Renaudot），也是首位獲得這一殊榮的幾內亞作家。

-- 幾內亞作家的分析有一定遠見卓識 -

本台RFI法文專欄上這篇專訪的原標題為Coup d'État au Niger: «La négociation avec la Cédéao ne doit pas être éternelle»。換做中文可被譯作«尼日爾政變:與西共體的談判不應該是永恆的»。下面是簡介以供分享。

RFI Image / Tierno Monénembo, né en juillet 1947 à Porédaka en Guinée, est un écrivain guinéen, lauréat du prix Renaudot en 2008. Ici, Tierno Monénembo, à Paris, lors du lancement de son roman \\\"Bled\\\", en octobre 2016. (illustration) RFI/Chanda

面對本台法廣（RFI）«非洲嘉賓»專欄（Chronique Invité Afrique）記者的第一個提問，作家莫內奈姆博（Tierno Monénembo）首先解釋了他為何認為，如果在尼亞美的軍事政變得以成功，那將是非洲民主政治的終結。即巴馬科、科拉克里、瓦加杜古之後，尼亞美髮生政變是有邏輯的。他感覺這一地區存在一個反民主的陰謀。必須現在就予以制止。否則，整個地區都有政變的風險。

-- 幾內亞作者認為需要拯救非洲民主 -

幾內亞作家莫內奈姆博（Tierno Monénembo）表示，他覺得西共體有權利和義務對尼日爾軍政府做出反應，包括採取軍事行動。談判不應該是永恆的，必須達到某些東西。如果討論、談判和外交會晤不能迅速恢復憲法秩序，恢復民選總統巴祖姆的合法功能，那軍事手段就是所剩下的唯一可能。那就必須做出反應。

RFI Image Archive / Coup d'État au Niger: «La négociation avec la Cédéao ne doit pas être éternelle». Ici, le président renversé Mohamed Bazoum (2e à droite) lors de sa rencontre avec les membres de la délégation de la Cédéao à Niamey, le 19 août 2023. （illustration) © Proche de la rencontre entre la Cédéao et Mohamed Bazoum / RFI Image Archive

幾內亞作家莫內奈姆博（Tierno Monénembo）還提到，必須冒一定的風險。他認為，必須現在就冒險，以拯救非洲的民主。但還要當心有人在玩弄政治操縱。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

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