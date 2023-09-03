加蓬:石油收益未能下達社會

RFI專欄 / 今日經濟

非洲中西部 – 西非國家加蓬（中文也有譯作加彭）本周三（2023年08月30日）發生政變，一批軍人在該國選舉當局宣布阿里·邦戈（Ali Bongo）贏得連任後，隨即揭竿而起，推翻了這一已超過55年之久的家族統治。本台法廣（RFI）法文網近日有眾多，角度各異的相關採訪報導。其中，法語[今日經濟]專欄（Chronique Aujourd'hui l'Economie）專欄在這一軍事政變後的第二天（本周四）上網了一篇分析報導，從社會經濟層面指出，加蓬民眾的日常遠離這個非洲石油出口國宏觀經濟上所呈現出的良好數據。

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RFI Image Archive / Gabon : le général Brice Oligui Nguema après le coup d'État du 30 août 2023. (illustration) AP / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法文網2023年08月31日星期四，在[今日經濟]專欄（Chronique Aujourd'hui l'Economie）中刊出記者多米尼克（Dominique Baillard）的一篇分析性報導。在經濟反差的背景中，加蓬軍事政變結束了邦戈王朝。

RFI Graphique Archive / Chronique "Aujourd'hui l'économie" 法廣專欄 «今日經濟» © Studio Graphique FMM

這一報道的法文原標題為：[Gabon: la rente pétrolière échappe au plus grand nombre]。換做中文可被譯作[加蓬:石油收入遠離廣大民眾]。下面是簡介以供分享。

-- 加蓬國家富裕 -

在本台法廣（RFI）法文網[今日經濟]專欄（Chronique Aujourd'hui l'Economie）上的這一報道首先指出，據世界銀行（BM/WB）的數據，2022年人均國內生產總值（PIB）8800美元，加蓬位於非洲國家的前列。比如，這比阿爾及利亞要好兩倍，主要得歸功於石油。儘管，儲量在減少，但現有油田仍可為這個非洲中西部國家賺到70%的出口收入，並占稅收的一半，國內生產總值的40%。

RFI Carte Afrique / Afrique : le Gabon. 存檔地圖 / 加蓬（非洲） RFI Carte

加蓬曾被2014年的油價危機搞得疲憊不堪。之後又在Covid-19疫情期間進入衰退。但已經重新走上了經濟增長之路，並使公共財政的控制走上了良好軌道。這個國家的大小是法蘭西的一半。木材和錳為另外兩大自然資源。

-- 加蓬競爭激烈 -

法國企業在加蓬時來已久，面臨來自中國和新加坡企業越來越激烈的競爭。法英石油界里的家族企業佩朗哥（Perenco）被認為是加蓬的第一納稅大戶。此外，法國還是加蓬的第一大供應方，而中國則是加蓬的第一大投資方。總部在新加坡的農貿巨頭奧蘭國際（Olam），已在當地耕耘20年之久，成為不可繞越的一方。國際企業是加蓬騰飛的關鍵環節。

-- 加蓬貧富不均 -

加蓬人如今的社會經濟狀況讓人感到痛心。加蓬總人口200多萬，其中有三分之一每天的生活費不到世界銀行（BM）規定的貧困線：5.5美元。失業更是猖獗，占就業人口的22%。大多人所期待的滋潤流入了接近權力的少數人口袋之中。

FMM - RFI / Afrique : Ali Bongo du Gabon brigue un troisième mandat sur le trône du pays. (illustration) © RFI/FMM

加蓬社會腐敗嚴重。阿里·邦戈（Ali Bongo）自2019年加大打擊賄賂，但效果未能得到民眾的肯定。大多數人認為，加蓬的腐敗問題已於2022年進一步惡化。90%的受訪者擔心，如果予以揭發，將會遭到報復

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

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