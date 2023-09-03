埃及富豪Mohamed al-Fayed壽終
國際 – 國際知名的埃及億萬富豪Mohamed al-Fayed於本周三（2023年08月30日）在英國倫敦壽終正寢，終年94歲。這名已故埃及富豪出自社會底層。他生前曾是法國巴黎麗茲酒店（Hôtel Ritz Paris)和英國倫敦富勒姆足球俱樂部(Fulham Football Club) 等著名資產的所有人。他在世時還曾獲得法國前總統密特朗（Président François Mitterrand）親手頒發榮譽軍團勳章（la Légion d’honneur）。
發表時間：
據本台法廣（RFI）法文網2023年09月02日星期六報導，埃及億萬富豪Mohamed al-Fayed已於08月30日本周三離世。他是1997年08月31日與戴安娜王妃一起死於車禍的Dodi Al-Fayed（1955-1997）的父親。
-- Mohamed al-Fayed在英國壽終正寢 -
Mohamed al-Fayed的死訊是由其家人於2023年09月01日周五在倫敦富勒姆足球俱樂部(Fulham Football Club) 對外宣布的。這個倫敦最古老的職業足球俱樂部曾在1997年至2013年間歸他所有，長達16年之久。這位富豪的親屬們在聲明中表示，希望他們的私生活得到尊重。Mohamed al-Fayed是在平和的氣氛中壽終正寢。
本台法廣（RFI）通訊員艾米琳（Émeline Vin）發自倫敦的消息說，Mohamed al-Fayed於1929年01月27日出生於埃及港口城市亞歷山大（Alexandrie）的郊區。最初只是一名小商販。他於上一世紀70年代重返倫敦後，大部分時間是在英國生活，並很快就建立起了一個金融帝國。
-- Mohamed al-Fayed起於埃及社會底層 -
據介紹，Mohamed al-Fayed生前早年在埃及港口城市亞歷山大（Alexandrie）街頭靠賣可口可樂、縫紉機等謀生。上一世紀60年代首次赴英國。之後入足建築、海運和房地產，並建立了一個金融帝國。他曾在1985年至2010年間擁有倫敦東區的歷史性建築哈洛德百貨公司（Harrods）。他曾在埃及、沙特、文萊等國建立了外交關係網。他曾向媒體揭露政經醜聞，導致數名議員引咎辭職。
Mohamed al-Fayed擁有埃及和阿聯酋國籍。他生前曾多次申請英國國籍，但遭拒絕。2000年時給出的理由是有性格問題（problème général de caractère）。
~. Fin .~